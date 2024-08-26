Як змусити цвісти грошове дерево: секрети досвідчених квітникарів, про які мало хто знає

Напевно, у багатьох українців є грошове дерево. Та не кожен бачив, які квіти має ця рослина. Однак, професійні флористи знають, які умови та добрива потрібні товстянці, щоб вона швидко зацвіла. І вони радо поділилися з нами своїми секретами. Розповідаємо, що треба грошовому дереву, щоб воно швидко випустило свої тендітні квіточки.

Чому товстянку називають грошовим деревом

Назва походить від дуже популярної прикмети про те, що за правильного догляду рослина може принести в дім багато грошей. Звісно, наукових доказів на підтвердження цього немає, втім це жодним чином не впливає на популярність рослини.

Товстянка залишається популярним елементом декору багатьох помешкань та офісів. А все тому, що рослина має насичений зелений колір, форму мініатюрного дерева і зовсім невибаглива у догляді. Через це більшість квітникарів обов'язково беруть грошове дерево до своєї колекції кімнатних рослин.

Як примусити цвісти грошове дерево

Зазвичай товстянка починає квітнути аж через п'ять років свого життя, утім досвідчені флористи знають, як примусити її цвісти раніше.

По-перше, рослині треба забезпечити комфортні умови для росту та розвитку. Товстянку необхідно ставити там, де є максимальна кількість світла, але не буде прямих сонячних променів. Рослина не любить спеки, оптимальна середня температура для неї – 20 градусів.

Для стимулювання росту й цвітіння грошове дерево найкраще обприскати янтарною кислотою. Треба взяти 2 таблетки кислоти й розчинити їх у літрі теплої води. Потім з пульверизатора необхідно обприскати рідиною все листя рослини.

Також цвітіння грошового дерева стимулюють калійно-фосфатні добрива. Треба взяти 2 грами готової суміші, яка продається в спеціалізованих магазинах, розвести в літрі теплої води й полити товстянку. Таке підживлення змусить зацвісти рослину значно раніше.

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