Як змусити людину сказати вам правду: 4 психологічні трюки, які допоможуть дізнатися про все

Якщо ви хочете дізнатися якусь приховану інформацію, а її спеціально замовчують, на допомогу прийдуть ці нехитрі, проте вкрай дієві трюки.
Розповідаємо про психологічні тактики, за допомогою яких можна розговорити кого завгодно.
Як примусити людину сказати вам правду
- Провокаційні запитання. Такий трюк працюватиме, якщо ви володітимете хоча б частково тією інформацією, про яку хочете знати. Правильні запитання, які б’ють точно в ціль, викликатимуть неабиякий інтерес вашого співрозмовника, і він видасть вам повну інформацію про те, що ви хочете дізнатися.
- Заохочення. Людям дуже подобаються миттєві бонуси. Тому ви можете пообіцяти за надану інформацію розказати щось натомість чи будь-яку іншу винагороду. Спробуйте хитрий підхід і поділіться з вашим співрозмовником таким секретом, про який знаєте лише ви чи невелика група обраних людей. Це примусить вашого візаві викласти все, як на духу.
- Зіграйте на емоціях. Якщо людина схвильована інформацією, але ділитися нею не хоче з якихось причин, можна зіграти на її стурбуванні. Запропонуйте поділитися з вами тим, що так турбує вашого співрозмовника, обіцяючи, що йому стане значно легше після того, як він все розповість. Зазвичай це спрацьовує та примушує людей відкриватися.
- Похваліть співрозмовника. Лестощі ще нікому не нашкодили, навпаки, вони подобаються людям, бо підживлюють їхнє его. Грамотні лестощі у вигляді захоплення співрозмовником, його розумом чи зовнішнім виглядом одразу зроблять свою справу. Ви будете в його очах доброю та порядною людиною, з якою хочеться поділитися своїми секретами та переживаннями.
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