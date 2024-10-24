Як змусити мікрохвильовку гріти їжу, а не посуд: корисні поради

Якщо вашій помічниці вже багато років, вона може працювати не так ефективно, як нова мікрохвильова піч.

Напевно, кожен зіштовхувався із ситуацією, коли замість того, щоб розігріти їжу, чомусь мікрохвильова піч нагріває лише тарілку. У чому ж тут справа і як виправити проблему? Розповідаємо, чому мікрохвильова піч не розігріває страву, а нагрівається лише посуд.

Чому мікрохвильовка не нагріває їжу

Коли у мікрохвильовці нагрівається лише ємність, це не обов’язково можуть бути проблеми з приладом. Фахівці рекомендують у такому випадку вибирати правильний посуд. Щоб перевірити, чи підходить ємність для розігрівання їжі у мікрохвильовій печі, треба зробити одну просту річ.

Налийте в обрану тарілку трохи води і поставте її в мікрохвильовку на одну хвилину. Якщо вода нагріється, а посуд залишиться холодним, значить, він підходить для розігрівання. Коли нагрівається лише посуд, а вода – ні, тоді від його використання краще відмовитися.

Є ще порада для тих, хто має стару мікрохвильовку: як правильно нею користуватися, щоб вона добре розігрівала страви. Аби їжа рівномірно прогрівалася, ємність треба ставити трохи ближче до краю обертової тарілки всередині печі, а не в центрі. Оскільки прилад після 5-10 років служби працює не так добре, як новий.

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