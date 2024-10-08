Як змусити орхідею цвісти: рослина випускатиме квітконоси знову і знову

Орхідея – невимовно гарна квітка, але надзвичайно вибаглива. Напевно, ця рослина є на підвіконні кожної української господині. Втім, не рідко буває так, що квітка не хоче цвісти, і жодні підживлення їй не допомагають. Однак, вихід є і дуже простий. Розповідаємо, що робити з орхідеєю, щоб вона випустила стрілки з квітконосами.

Як змусити цвісти орхідею: допоможуть підручні засоби

Лимонна вода. Якщо регулярно поливати квітку таким підживленням, вона неодмінно зацвіте. Для приготування розчину знадобиться чайна ложка лимонного соку й літр теплої води. Якщо використовується лимонна кислота, 2 грамів буде цілком досить. Перед підживленням треба зволожити ґрунт звичайною водою, а потім полити орхідею під корінь лимонним розчином.

Якщо регулярно поливати квітку таким підживленням, вона неодмінно зацвіте. Для приготування розчину знадобиться чайна ложка лимонного соку й літр теплої води. Якщо використовується лимонна кислота, 2 грамів буде цілком досить. Перед підживленням треба зволожити ґрунт звичайною водою, а потім полити орхідею під корінь лимонним розчином. Настій із яєчної шкаралупи. Таке підживлення збагатить ґрунт кальцієм, тому орхідея швидко випустить нове коріння та зацвіте. Візьміть столову ложку подрібненої яєчної шкаралупи, залийте літром окропу, настоюйте упродовж 12 годин. Потім процідіть настій і додайте 8 столових ложок у ґрунт під корінь рослини. Таке підживлення треба проводити упродовж 12 днів, після чого в орхідеї почне рости нове коріння і вона випустить квітконоси.

Таке підживлення збагатить ґрунт кальцієм, тому орхідея швидко випустить нове коріння та зацвіте. Візьміть столову ложку подрібненої яєчної шкаралупи, залийте літром окропу, настоюйте упродовж 12 годин. Потім процідіть настій і додайте 8 столових ложок у ґрунт під корінь рослини. Таке підживлення треба проводити упродовж 12 днів, після чого в орхідеї почне рости нове коріння і вона випустить квітконоси. Опустіть в теплу воду. Треба опустити горщик із квіткою в теплу воду, температура повинна бути не більше 35 градусів. Залиште квітку у воді на 10-15 хвилин. Процедуру варто повторювати три дні, а потім залиште квітку без поливу. Такі умови будуть схожими на тропічні, це й змусить квітку зацвісти. Варто знати, що цей метод не підходить для хворих орхідей з ослабленим корінням.

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