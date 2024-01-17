Як змусити орхідею квітнути цілий рік: один секретний інгредієнт, який продається в аптеці

У багатьох людей, які вирощують орхідеї, виникають проблеми з їхнім квітінням. Чим підживити орхідеї, щоб квітнули?

Існує досить простий копічаний аптечний засіб, який допоможе реанімувати орхідеї і змусити їх випустити багато квітконосів. Йдеться про рицинову олію.

Рицинова олія — рослинна олія, яку добувають з насіння розторопші. Її широко застосовують у медицині, косметології та ветеринарії. Вона містить велику кількість жирних кислот, мінералів та вітамінів, які корисні для рослин. В тому числі і орхідеї.

Завдяки використанню рицинової олії можна покращити харчування коренів орхідеї, активізувати обмін речовин, стимулювати поділ клітин і, як результат, утворення нових пагонів.

А ще рицинова олія допомагає захистити орхідею від шкідників і хвороб, підвищуючи її імунітет і стійкість до стресів. Це особливо важливо в зимовий період, коли навіть в квартирі чи будинку може бути низька температура для екзотичної квітки.

Як правильно використовувати рицинову олію для підживлення орхідей? Тут важливо дотримувати певних правил, інакше цей засіб може не покращити розвиток рослини, а нашкодити:

чисту рицинову олію використовувати заборонено — її потрібно розвести у воді. Пропорції: на 1 літр теплої води 1 чайна ложка засобу;

перед застосуванням добрива потрібно зволожити ґрунт у горщику;

поливати чи обприскувати орхідею розчином з рициновою олією потрібно не частіше ніж раз на два тижні-місяць;

готовий розчин не можна зберігати, краще щоразу готувати новий.

Якщо дотримуватися цих порад, орхідея буде радувати вас пишним квітінням увесь рік.

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