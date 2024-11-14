Як змусити орхідею квітнути постійно: зробіть підживлення з підручних засобів

Ця натуральна підкормка примусить орхідею постійно квітнути та захистить рослину від хвороб.

Що робити, якщо орхідея не хоче квітнути? Досвідчені господині поділилися секретним рецептом підживлення із підручних засобів. Це натуральне добриво змусить навіть кволу орхідею квітнути упродовж цілого року.

Чим поливати орхідею, щоб постійно цвіла

Домашнє підживлення. Треба взяти відстояної води, додати 10 крапель лимонного соку і дві столові ложки меду. Перемішайте розчин, щоб усі складники добре розчинилися у воді. Потім полийте квітку, якщо горщиків декілька, то розділіть на кожен по 8 столових ложок добрив. Таке підживлення захистить квітку від хвороб та зміцнить її кореневу систему.

Треба взяти відстояної води, додати 10 крапель лимонного соку і дві столові ложки меду. Перемішайте розчин, щоб усі складники добре розчинилися у воді. Потім полийте квітку, якщо горщиків декілька, то розділіть на кожен по 8 столових ложок добрив. Таке підживлення захистить квітку від хвороб та зміцнить її кореневу систему. Спеціальні добрива. Можна також скористатися купленими добривами. Добрива на основі фосфору і калію сприятимуть випусканню бутонів і появі бруньок. Ці добрива також гарантують утворення здорових та міцних квіток. А ось від азотних добрив краще відмовитися, бо азот не сприяє цвітінню, а навпаки, гальмує розвиток квітконосів.

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