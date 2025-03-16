Як змусити спатифілум квітнути: зробіть ось це – і навіть квола рослина випустить бутони

Якщо ваш спатифілум довго не квітне, ці способи допоможуть стимулювати навіть хвору рослину випустити білі пелюстки.

Напевно, кожна господиня має на своєму підвіконні цю рослину. Однак не кожній вдається добитися від спатифілума цвітіння. Досвідчені квітникарі назвали три способи, які примусять зацвісти навіть саму кволу рослину.

Що робити, щоб зацвів спатифілум: три прості кроки

По-перше, спатифілум необхідно правильно обрізати. Варто позбутися старого і пожовклого листя, зріжте все непотрібне гострим ножем біля самої основи. Перед кожним зрізом ніж необхідно дезінфікувати, а місця зрізів – присипати товченими таблетками чорного вугілля. Після такої процедури квітка не лише стане швидко рости й розвиватися, а й випустить білі пелюстки.

Варто позбутися старого і пожовклого листя, зріжте все непотрібне гострим ножем біля самої основи. Перед кожним зрізом ніж необхідно дезінфікувати, а місця зрізів – присипати товченими таблетками чорного вугілля. Після такої процедури квітка не лише стане швидко рости й розвиватися, а й випустить білі пелюстки. По-друге, мало хто знає, однак спатифілум любить перепади температури. Вночі квітці треба забезпечити температуру не вище 18 градусів, а вдень – 24. Після такого режиму температурних коливань спатифілум починає випускати бутони.

Вночі квітці треба забезпечити температуру не вище 18 градусів, а вдень – 24. Після такого режиму температурних коливань спатифілум починає випускати бутони. По-третє, для спатифілума важливі правильне освітлення і достатня вологість повітря. Якщо світла буде мало, то бутони не з'являться. Також поруч із рослиною можна поставити зволожувач повітря, оскільки в сухому середовищі квітка може загинути.

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