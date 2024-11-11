Як змусити спатифілум укритися квітами: допоможе цей підручний засіб

"Жіноче щастя" іноді може капризувати й не випускати свої прекрасні квіти. Однак досвідчені господині користуються настоєм із часнику, який благотворно впливає на квітку. Адже часник багатий на калій, фосфор та магній, які вкрай корисні для кімнатних рослин. Також цей настій містить фітонциди, які допоможуть захистити спатифілум від хвороб та шкідників.

Як приготувати настій для спатифілума, щоб змусити його зацвісти

Для приготування підживлення візьміть чайну ложку сухого подрібненого часнику та залийте літрою окропу, дайте розчинові настоятися 2 години. Потім рідину треба процідити й полити квітку через піддон. Під корінь спатифілум поливати не можна. Через деякий час квітка випустить багато нових бутонів.

Досвідчені квітникарі рекомендують дотримуватися кількох простих правил у догляді за рослиною, тоді "жіноче щастя" радуватиме квітами постійно. Кімнатна рослина любить гарне освітлення, помірну кількість добрив, їй також потрібен період спокою, щоб вона могла відновитися.

Якщо за дотримання цих умов спатифілум не зацвів, спробуйте пересадити його в менший горщик. Бо рослина не цвістиме, поки не заповнить корінням усю ємність. Після пересаджування спатифілум варто потримати кілька тижнів за температури 12-15 градусів.

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