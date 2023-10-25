Як знайти кохання на все життя: експертка дала 9 порад тим, хто втомився від самотності

Правила щасливих та успішних людей: як назавжди позбутися самотності та змінити своє життя на краще.

Експертка зі стосунків Елізабет Стоун дала дев’ять порад, як стати щасливішими, покращити якість свого життя і знайти справжні почуття. Вона радить дотримуватися цих простих правил, які стануть запорукою особистого щастя. Розповідаємо з посиланням на Your Tango, як знайти справжнє кохання і назавжди забути про самотність.

Як знайти справжнє кохання на все життя

Завжди довіряйте собі. Коли ви щось робите чи вирішуєте, перевіряйте правильність своїх дій за внутрішніми відчуттями тепло / холодно. Лише це є ознакою того, чи робите ви правильний вибір. Будь-які поради збоку не варто брати до уваги, якщо вам щось не до душі. Лише ви точно знаєте, що вам підходить, а що ні. Тому не варто знущатися з себе і примушувати до чогось. Лише вам вирішувати: бути самотніми, когось шукати, а когось назавжди викреслити зі свого життя. Всесвіт завжди заповнює пустоту, тому не варто боятися побути наодинці – це не надовго.

Коли ви щось робите чи вирішуєте, перевіряйте правильність своїх дій за внутрішніми відчуттями тепло / холодно. Лише це є ознакою того, чи робите ви правильний вибір. Будь-які поради збоку не варто брати до уваги, якщо вам щось не до душі. Лише ви точно знаєте, що вам підходить, а що ні. Тому не варто знущатися з себе і примушувати до чогось. Лише вам вирішувати: бути самотніми, когось шукати, а когось назавжди викреслити зі свого життя. Всесвіт завжди заповнює пустоту, тому не варто боятися побути наодинці – це не надовго. Живіть тут і зараз. Не варто чекати на слушний момент для того, щоб зануритися з головою у життя та спілкування. Ви вже тут і ось ваше сьогодні, а не тоді, коли ви схуднете, чи заробите грошей, чи отримаєте підвищення на роботі. Кажіть «так» усьому, не шкодуйте часу на пригоди та спілкування, не варто сидіти вдома. Адже там, за порогом вашої оселі, на вас чекає доленосна зустріч. Якщо не сьогодні, то завтра неодмінно це станеться.

Не варто чекати на слушний момент для того, щоб зануритися з головою у життя та спілкування. Ви вже тут і ось ваше сьогодні, а не тоді, коли ви схуднете, чи заробите грошей, чи отримаєте підвищення на роботі. Кажіть «так» усьому, не шкодуйте часу на пригоди та спілкування, не варто сидіти вдома. Адже там, за порогом вашої оселі, на вас чекає доленосна зустріч. Якщо не сьогодні, то завтра неодмінно це станеться. Спробуйте змінити свій графік, плани й маршрути. Будьте гнучкими у всьому. Почніть ходити на роботу іншою дорогою. Якщо ви ходите до кафе в суботу, підіть у середу. Не потрібно завжди жити за планом, станьте гнучкими, адже щастя та доленосні зустрічі випадкові й незаплановані. Ви ніколи не знаєте, що чи хто чекає на вас за рогом – а раптом це буде довгоочікувана зустріч. Дайте можливість і простір для того, щоб у ваше життя входили нові події та люди.

Будьте гнучкими у всьому. Почніть ходити на роботу іншою дорогою. Якщо ви ходите до кафе в суботу, підіть у середу. Не потрібно завжди жити за планом, станьте гнучкими, адже щастя та доленосні зустрічі випадкові й незаплановані. Ви ніколи не знаєте, що чи хто чекає на вас за рогом – а раптом це буде довгоочікувана зустріч. Дайте можливість і простір для того, щоб у ваше життя входили нові події та люди. Дякуйте за те, що маєте. Кажуть, що вдячність – це найсильніша молитва. Тому кожного ранку, встаючи з ліжка, дякуйте за все, що є у вашому житті. Так ви зможете залучити ще більше позитиву та підстав для вдячності.

Кажуть, що вдячність – це найсильніша молитва. Тому кожного ранку, встаючи з ліжка, дякуйте за все, що є у вашому житті. Так ви зможете залучити ще більше позитиву та підстав для вдячності. Бажайте всього і побільше. Хто багато хоче – той багато отримує. Тому чітко вирішіть, що ви хочете від життя та від стосунків, і фільтруйте зворотній зв’язок згідно зі своїми пріоритетами. Не варто знижувати свої стандарти, довіряйте лише собі. Не керуйтеся страхами і не прогинайтеся під чужі потреби. І завищувати вимоги також не варто, оскільки тут чекає неминуче розчарування, краще триматися золотої середини.

Хто багато хоче – той багато отримує. Тому чітко вирішіть, що ви хочете від життя та від стосунків, і фільтруйте зворотній зв’язок згідно зі своїми пріоритетами. Не варто знижувати свої стандарти, довіряйте лише собі. Не керуйтеся страхами і не прогинайтеся під чужі потреби. І завищувати вимоги також не варто, оскільки тут чекає неминуче розчарування, краще триматися золотої середини. Не бійтеся помилок і починати все заново. Якщо у вас були невдалі стосунки, це зовсім не означає, що вам не судилося. Просто ви отримали досвід. Якщо від життя іде негативний зворотній зв’язок, отже, потрібно щось зробити по-іншому. Зовсім не варто боятися знайомитися з новими людьми, адже у вас є тепер безцінний досвід, і цього разу ви все зробите правильно.

Якщо у вас були невдалі стосунки, це зовсім не означає, що вам не судилося. Просто ви отримали досвід. Якщо від життя іде негативний зворотній зв’язок, отже, потрібно щось зробити по-іншому. Зовсім не варто боятися знайомитися з новими людьми, адже у вас є тепер безцінний досвід, і цього разу ви все зробите правильно. Вірте в себе. Віра в себе надає впевненості в тому, що ви заслуговуєте на щастя. Зазвичай такі люди щасливі у стосунках і мають справжню любов у своєму житті. Щоб стати однією з таких, потрібно просто довіряти собі і своїм відчуттям, вибираючи для себе найкраще з того, що пропонує життя.

Віра в себе надає впевненості в тому, що ви заслуговуєте на щастя. Зазвичай такі люди щасливі у стосунках і мають справжню любов у своєму житті. Щоб стати однією з таких, потрібно просто довіряти собі і своїм відчуттям, вибираючи для себе найкраще з того, що пропонує життя. Не зациклюйтеся на негативі. Якщо постійно думати про погане, переживати минулі промахи й невдачі, в майбутньому також дива не станеться. Ви просто не помітите свого щастя і пройдете повз нього. Не варто порівнювати нових знайомих із колишніми партнерами, всі люди різні, тому дайте собі шанс на щасливі стосунки з новою людиною.

Якщо постійно думати про погане, переживати минулі промахи й невдачі, в майбутньому також дива не станеться. Ви просто не помітите свого щастя і пройдете повз нього. Не варто порівнювати нових знайомих із колишніми партнерами, всі люди різні, тому дайте собі шанс на щасливі стосунки з новою людиною. Завжди пам’ятайте про те, що приносить вам щастя. Не варто жертвувати своїми інтересами заради нових стосунків. Не дозволяйте змінювати себе на благо чужих інтересів і потреб. Якщо людина вас любить, вона прийматиме і розділятиме всі ваші захоплення.

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