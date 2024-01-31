Як знезаразити насіння перед посівом для профілактики захворювань рослин

Щоб виростити здорову розсаду, а потім зібрати хороший урожай, важливим етапом є знезараження насіння перед посівом. Знезараження насіння – перший крок до отримання здорової та міцної розсади, під час якого знищуються патогенні мікроби, проводиться профілактика можливих хвороб рослини.

Знезараження насіння гарячою водою

Способів та засобів підготовки насіння до посіву дуже багато, знезараження у гарячій воді — один із дієвих та перевірених. Гарячою водою можна стерилізувати будь-яке насіння, продуктивний він для обробки насіння гарбузових культур – огірків, кабачків, гарбузів і патисонів, але не лише.

Чому насіння гарбузових культур потрібно стерилізувати гарячою водою? Тому що вони за несприятливих умов найчастіше уражаються грибковими захворюваннями, продуктивність їх знижується, а інколи після зараження вони взагалі відмовляються родити.

По-друге, при посіві насіння гарбузових рослин на наступний рік після збору вони формують в основному чоловічі квітки та, відповідно, утворюють дуже мало зав'язей. Хороший урожай насіння гарбузових дає тільки після кількох років зберігання, і, щоб прискорити процес старіння насінневого матеріалу, рекомендується його добре прогріти.

Ефективна ця техніка і для овочів з сімейства капусти. Щоб знезаразити посівний матеріал, його потрібно витримати в гарячій воді – за температури 48-50°C протягом 20 хвилин. Потім насіння охолодити в холодній воді та дати висохнути.

Для профілактики фомозу буряків, моркви, капусти насіння нагрівають довше при температурі 40-45°C – приблизно 30 хвилин, або 15 хвилин за температури 52°C.

З метою профілактики грибкових хвороб цей спосіб можна застосовувати для всіх видів насіння.

Знезараження та прогрів насіння перед посівом в термосі

Щоб знезаразити та прогріти насіння, потрібний буде невеликий термос та вода температури 50-60 ⁰C.

Насипте насіння в термос, залийте його гарячою водою, закрийте кришкою термос і загорніть його в рушник на 30-40 хвилин.

Потім відцідіть вміст термоса на сито, просушіть насіння до сипучого стану та висівайте.

Можна обробити в термосі за один раз насіння декількох культур. Для цього перед закладенням в термос загорніть кожен вид або сорт у тканину чи марлю і покладіть в термос, а після закінчення процедури дістаньте мішечки, злегка відтисніть їх і помістіть у поліетиленовий пакет для пророщування.

Як обробити насіння від інфекцій

Щоб продезінфікувати насіння огірків та помідорів від вірусної, бактеріальної та грибкової інфекції, можна помістити їх в % розчин перманганату калію на 15-20 хвилин, або в 2-3% розчин перекису водню, підігрітий до 38-45°C на 20 хвилин.

Щоб запобігти таким захворюванням, як несправжня борошниста роса та судинний бактеріоз, насіння необхідно потримати в розчині часнику. Для цього подрібнюємо 25 г часнику, змішуємо його зі 100 г води та опускаємо в суміш насіння. Потім його потрібно промити та висушити.

Гарні бактерицидні властивості має також сік алое. Щоб приготувати сік алое, відправляємо його в холодильник на 5-6 днів, вичавлюємо з нього сік. Замочуємо в ньому насіння на деякий час, після чого його висушуємо.

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