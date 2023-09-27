Як знизити кислотність ґрунту: зараз якраз це потрібно робити

Як визначити кислотність грунту, ефективні способи зниження кислотності грунту на ділянці, в саду, в горщику

Важливий показник, що впливає на розвиток овочевих та плодових культур - це кислотність ґрунту. Висока кислотність ґрунту перешкоджає засвоєнню корисних поживних речовин рослинами та зменшує врожайність.

Як визначити кислотність ґрунту своїми руками

Визначити кислотність ґрунту на око не вийде, для цього є спеціальні агрохімічні лабораторії. Але можна обійтися і без них.

В домашніх умовах можна провести тест за допомогою лакмусового паперу. Вони просочені фенолом, який вступає в реакцію з лугом в розчині, і змінює свій колір залежно від концентрації кислот.

Помістіть ґрунт в марлю, занурте в розчин з дистилятом, постійно збовтуючи воду. Після помістіть в отриманий розчин лакмусовий папір на декілька секунд і порівняєте отриманий колір зі шкалою.

Як понизити кислотність ґрунту

Відрегулювати рівень pH, який і визначає кислотність краще восени, можна і весною за допомогою ефективних засобів, про які не всі знають. Розповідаємо, як розкислити ґрунт на дачі, городі, ділянці, в горщику.

Дієві способи для зниження кислотності ґрунту

Вапняне борошно. Виберіть борошно найменшого помелу або розчиніть гашене вапно у воді з розрахунку 50 кг пушонки на одну сотку та обробіть ділянку.

Багато дачників задоволені використанням доломітової муки для розкислення грунту. До того ж це добриво не лише позитивно вплине на показники кислотності, але й наситить ґрунт корисними інгредієнтами, якими багате доломітове борошно, а саме, цинком, фосфором, магнієм, кальцієм, марганцем. На один квадратний метр знадобиться 2 склянки добрива.

Допоможе грунту крейда. Подрібніть матеріал, просійте через сито і обробіть город виходячи з норми 300 г на 1 квадратний метр. .

Здавна відома властивість торф'яної або дерев'яної золи боротися з кислотністю грунту. На одну сотку потрібно буде внести близько 200 кг золи чи торфу.

Безперечну користь принесуть сидерати. Висаджуючи ці рослини кілька разів в сезон упродовж трьох-чотирьох років, можна позбутися закисленості грунту. Найкраще садити бобові, овес, люпин і жито.

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