Як зробити бальзам для губ із копійчаного аптечного засобу: створіть свою колекцію відтінків

Навіщо обмежуватися одним кольором, коли можна з недорогого косметичного засобу зробити бальзам із цілою палітрою улюблених відтінків.

Зимою наші губи потребують особливого догляду, бо через мороз і холод можуть сохнути, тріскатися та обвітрюватися. Покупний бальзам не завжди справляється із цими проблемами на відмінно. А ті, які усувають неприємність із губами, можуть коштувати не одну сотню гривень. Розповідаємо, як у домашніх умовах зробити ефективний лікувальний та зволожуючий бальзам для губ із безліччю відтінків.

Як зробити бальзам для губ у домашніх умовах

Такий бальзам можна зробити у кількох улюблених відтінках, які личитимуть саме вам. А коштуватиме він копійки, проте буде не менш ефективним.

Для приготування бальзаму потрібно:

взяти чайну ложку косметичного вазеліну і покласти його до будь-якої маленької баночки зі щільною кришкою;

візьміть палетку тіней, виберіть той колір, яким би ви хотіли користуватися, можна експериментувати і змішати кілька відтінків;

додайте трохи подрібнених тіней у вазелін, ретельно перемішайте – і ваш новий бальзам готовий;

бальзам для губ тримайте у холодильнику, так він довше служитиме.

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