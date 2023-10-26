Як зробити чорнослив: сушимо сливи на зиму в духовці, елетросушарці, на сонці

Як сушити сливи на зиму.
Чорнослив – це не лише смачний сухофрукт, який під час дієт заміняє солодке, а й суперкорисний продукт, який покращує роботу органів ШКТ, прискорює метаболізм, нормалізує тиск тощо.
Як зробити чорнослив у духовці
- Сливи промиваємо у проточній воді, розрізаємо на половинки та прибираємо кісточки.
- Деко для випікання застилаємо пергаментним папером і викладаємо на нього половинки слив в один шар шкіркою донизу.
- Дверцята духовки залишаємо прочиненими, щоб швидше випаровувалася волога.
- Увімкніть режим конвекції або сушіння на 50°C, сушіть 4-5 годин, потім 6 годин за 80°C до готовності. Готовий чорнослив має бути м'яким, еластичним, але не давати соку.
Якщо сливи недостатньо солодкі, перед висушуванням у духовці можна додати до них трохи цукру.
Зберігати чорнослив можна й у скляних банках у темному та прохолодному місці, але найкраще покласти до паперових пакетів.
Як зробити чорнослив у сушарці
- Промиваємо сливи у проточній воді.
- Якщо хочете прискорити процес сушіння, сливи можна попередньо опустити до киплячого розчину харчової соди на пів хвилини, а потім одразу ж промити в холодній воді. Розчин робиться з розрахунку на 1 л води – 5-8 г соди. Після цієї процедури під час сушіння через шкірку буде випаровуватися зайва волога.
- Розрізаємо сливи на половинки та виймаємо кісточки.
- Викладаємо половинки на піддони електросушарки в один шар шкіркою донизу.
- Сушимо в декілька етапів. Перший етап – сушимо 4 години за температури +50…+55°C. Щогодини перевертаємо шматочки сливи. На наступному етапі сушимо сливи за температури +60°C 4-6 годин. Змінюємо лотки, перевертаємо сливи. На третьому етапі підвищуємо температуру до +75…+80°C і сушимо сливи 4-6 годин.
- Щоб отримати якісний продукт і щоб сік з плодів не витікав, рекомендується пппід час сушіння двічі-тричі робити перерви на 4-5 годин, щоб охолодити плоди.
Як висушити сливи на сонці
- Плоди слив витримати у прохолодному місці протягом 3 днів.
- Вимити сливи, відсортувати непошкоджені плоди.
- Сливи обдати гарячою водою, щоб розм’якшити тканини і забрати з них повітря.
- Для усунення воскового нальоту плоди занурити на 30 секунд до киплячого розчину у пропорції 1 ст. л. соди на 1 л води.
- Сливи можна сушити на сонці протягом 4-5 днів, потім сухофрукти досушують у тіні.
Як зробити копчений чорнослив
- Для приготування копченого чорносливу на один кілограм слив потрібно буде пів кілограма цукру та близько 400 мл води.
- Помиті сливи розрізаємо на половинки та виймаємо кісточки.
- Робимо сироп – кип'ятимо воду з цукром, зменшуємо вогонь, додаємо сливи і ще раз доводимо до кипіння.
- Відціджуємо, викладаємо сливи на деко і посипаємо цукром.
- Далі коптимо або сушимо сливи в сушарці чи в духовці.
- Сушити сливи треба у три етапи по 12 годин і з перервами – у стільки ж.
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