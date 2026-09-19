Як зробити чорнослив: сушимо сливи на зиму в духовці, елетросушарці, на сонці

Як зробити чорнослив

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Чорнослив — це не лише смачний сухофрукт, який під час дієт заміняє солодке, а й суперкорисний продукт, який покращує роботу органів ШКТ, прискорює метаболізм, нормалізує тиск тощо.

Як зробити чорнослив у духовці

Сливи промиваємо у проточній воді, розрізаємо на половинки та прибираємо кісточки.

Деко для випікання застилаємо пергаментним папером і викладаємо на нього половинки слив в один шар шкіркою донизу.

Дверцята духовки залишаємо прочиненими, щоб швидше випаровувалася волога.

Увімкніть режим конвекції або сушіння на 50°C, сушіть 4-5 годин, потім 6 годин за 80°C до готовності. Готовий чорнослив має бути м’яким, еластичним, але не давати соку.

Якщо сливи недостатньо солодкі, перед висушуванням у духовці можна додати до них трохи цукру.

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Зберігати чорнослив можна й у скляних банках у темному та прохолодному місці, але найкраще покласти до паперових пакетів.

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Як зробити чорнослив у сушарці

Промиваємо сливи у проточній воді.

Якщо хочете прискорити процес сушіння, сливи можна попередньо опустити до киплячого розчину харчової соди на пів хвилини, а потім одразу ж промити в холодній воді. Розчин робиться з розрахунку на 1 л води — 5-8 г соди. Після цієї процедури під час сушіння через шкірку буде випаровуватися зайва волога.

Розрізаємо сливи на половинки та виймаємо кісточки.

Викладаємо половинки на піддони електросушарки в один шар шкіркою донизу.

Сушимо в декілька етапів. Перший етап — сушимо 4 години за температури +50…+55°C. Щогодини перевертаємо шматочки сливи. На наступному етапі сушимо сливи за температури +60°C 4-6 годин. Змінюємо лотки, перевертаємо сливи. На третьому етапі підвищуємо температуру до +75…+80°C і сушимо сливи 4-6 годин.

Щоб отримати якісний продукт і щоб сік з плодів не витікав, рекомендується пппід час сушіння двічі-тричі робити перерви на 4-5 годин, щоб охолодити плоди.

Як висушити сливи на сонці

Плоди слив витримати у прохолодному місці протягом 3 днів.

Вимити сливи, відсортувати непошкоджені плоди.

Сливи обдати гарячою водою, щоб розм’якшити тканини і забрати з них повітря.

Для усунення воскового нальоту плоди занурити на 30 секунд до киплячого розчину у пропорції 1 ст. л. соди на 1 л води.

Сливи можна сушити на сонці протягом 4-5 днів, потім сухофрукти досушують у тіні.

Як зробити копчений чорнослив

Для приготування копченого чорносливу на один кілограм слив потрібно буде пів кілограма цукру та близько 400 мл води.

Помиті сливи розрізаємо на половинки та виймаємо кісточки.

Робимо сироп — кип’ятимо воду з цукром, зменшуємо вогонь, додаємо сливи і ще раз доводимо до кипіння.

Відціджуємо, викладаємо сливи на деко і посипаємо цукром.

Далі коптимо або сушимо сливи в сушарці чи в духовці.

Сушити сливи треба у три етапи по 12 годин і з перервами — у стільки ж.

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