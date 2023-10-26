Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зробити чорнослив: сушимо сливи на зиму в духовці, елетросушарці, на сонці

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
2468
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як зробити чорнослив: сушимо сливи на зиму в духовці, елетросушарці, на сонці

Як зробити чорнослив

Як сушити сливи на зиму.

Чорнослив – це не лише смачний сухофрукт, який під час дієт заміняє солодке, а й суперкорисний продукт, який покращує роботу органів ШКТ, прискорює метаболізм, нормалізує тиск тощо.

Як зробити чорнослив у духовці

  • Сливи промиваємо у проточній воді, розрізаємо на половинки та прибираємо кісточки.
  • Деко для випікання застилаємо пергаментним папером і викладаємо на нього половинки слив в один шар шкіркою донизу.
  • Дверцята духовки залишаємо прочиненими, щоб швидше випаровувалася волога.
  • Увімкніть режим конвекції або сушіння на 50°C, сушіть 4-5 годин, потім 6 годин за 80°C до готовності. Готовий чорнослив має бути м'яким, еластичним, але не давати соку.

Якщо сливи недостатньо солодкі, перед висушуванням у духовці  можна додати до них трохи цукру.

Зберігати чорнослив можна й у скляних банках у темному та прохолодному місці, але найкраще покласти до паперових пакетів.

Як зробити чорнослив у сушарці

  • Промиваємо сливи у проточній воді.
  • Якщо хочете прискорити процес сушіння, сливи можна попередньо опустити до киплячого розчину харчової соди на пів хвилини, а потім одразу ж промити в холодній воді. Розчин робиться з розрахунку на 1 л води – 5-8 г соди. Після цієї процедури під час сушіння через шкірку буде випаровуватися зайва волога.
  • Розрізаємо сливи на половинки та виймаємо кісточки.
  • Викладаємо половинки на піддони електросушарки в один шар шкіркою донизу.
  • Сушимо в декілька етапів. Перший етап – сушимо 4 години за температури +50…+55°C. Щогодини перевертаємо шматочки сливи. На наступному етапі сушимо сливи за температури +60°C 4-6 годин. Змінюємо лотки, перевертаємо сливи. На третьому етапі підвищуємо температуру до +75…+80°C і сушимо сливи 4-6 годин.
  • Щоб отримати якісний продукт і щоб сік з плодів не витікав, рекомендується пппід час сушіння двічі-тричі робити перерви на 4-5 годин, щоб охолодити плоди.

Як висушити сливи на сонці

  • Плоди слив витримати у прохолодному місці протягом 3 днів.
  • Вимити сливи, відсортувати непошкоджені плоди.
  • Сливи обдати гарячою водою, щоб розм’якшити тканини і забрати з них повітря.
  • Для усунення воскового нальоту плоди занурити на 30 секунд до киплячого розчину у пропорції 1 ст. л. соди на 1 л води.
  • Сливи можна сушити на сонці протягом 4-5 днів, потім сухофрукти досушують у тіні.

Як зробити копчений чорнослив

  • Для приготування копченого чорносливу на один кілограм слив потрібно буде пів кілограма цукру та близько 400 мл води.
  • Помиті сливи розрізаємо на половинки та виймаємо кісточки.
  • Робимо  сироп – кип'ятимо воду з цукром, зменшуємо вогонь, додаємо сливи і ще раз доводимо до кипіння.
  • Відціджуємо, викладаємо сливи на деко і посипаємо цукром.
  • Далі коптимо або сушимо сливи в сушарці чи в духовці.
  • Сушити сливи треба у три етапи по 12 годин і з перервами – у стільки ж.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2468
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація