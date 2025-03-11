Як зробити добриво з яєчної шкаралупи: експерти в жодному разі не рекомендують її викидати

Досвідчені господарі ніколи не викидають яєчну шкаралупу, бо вона вкрай корисна на городі.
Професійні агрономи розповіли, яка користь шкаралупи на городі, як приготувати добриво для овочевих культур.
Яка користь яєчної шкаралупи на городі
- Якщо на вашій земельній ділянці глинистий ґрунт, його структуру можна покращити за допомогою шкаралупи. Просто подрібніть відходи і змішайте з землею.
- Щоб розкислити ґрунт на своєму городі, під час перекопування треба внести подрібнену яєчну шкаралупу. Або ще можна додавати відходи безпосередньо в лунки.
- Так як ці відходи містять фосфор та кальцій, їх часто використовують як органічне добриво для городніх культур.
Як приготувати добриво з яєчної шкаралупи
- Спочатку треба яєчну шкаралупу вимити та висушити.
- Потім необхідно відправити її до духовки та підсушити до легкого рум’яного кольору за температури 175 °C.
- Після охолодження подрібніть шкаралупу у блендері.
- Засипте подрібнені відходи у банку та залийте оцтом.
- Коли на поверхні утвориться піна, треба накрити ємність марлею і відставити до припинення реакції.
- Розчин має настоятися два чи три тижні.
- Готовий розчин треба розводити водою у пропорції 1:5 і поливати городні культури під корінь.
- Це добриво насичуватиме ґрунт кальцієм, що сприятиме росту й розвитку рослин.
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