Як зробити гарний макіяж, коли немає часу, за допомогою одного продукту

Лайфгак для швидкого макіяжу за допомогою лише блиску для губ

Мода на чіткий контуринг відходить у минуле, в тренді — м'якість та природність. Звичайно, макіяж — справа індивідуальна та сфера самовираження, де кожний обирає свій стиль та є лайфгаки, які будуть корисними всім.

Єдиний засіб, який потрібний для макіяжу

Розповідаємо, як за допомогою одного засобу, а саме блиску для губ, зробити монохромний, натуральний макіяж. У разі нестачі часу, спробуйте використати цей спосіб, який радять візажисти.

Цей лайфгак спростить повсякденну рутину "приготування" краси, зекономить час та засоби.

Знадобиться лише блиск для губ нюдового відтінку, пігмент повинен відповідати природному тону шкіри.

Як зробити монохромний макіяж за допомогою блиску для губ

Нанесіть трохи блиску на повіки. Меншу кількість на нижню лінію вій. Ретельно розтушуйте за допомогою пензлика для тіней, щоб створити ефект димчастості.

Намалюйте невелику лінію під вилицями та ретельно розтушуйте — це створить мерехтливий ефект рум'янцю і додасть свіжості.

І нарешті, використайте блиск за призначенням, нанесіть його на губи.

В результаті ви отримаєте легкий монохромний макіяж, що надасть обличчю свіжості та сяйва.

Візажисти при виборі засобу для губ рекомендують звернути увагу на потреби та вікові особливості шкіри, матові помади можуть забиватися у дрібні зморшки навколо губ, створюючи нерівний контур. Краще обирати блиск, або помаду зі зволожувальним ефектом.

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