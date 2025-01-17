Як  зробити ідеальну приправу для плову власноруч: в супермаркетах таку не продають

Плов – одна з найулюбленіших страв багатьох українців. У досвідчених господинь свої секрети приготування цієї смачної східної страви. Та не завжди вдається повністю відтворити насичений аромат плову, бо звичайні приправи з магазину не можуть справитися із цим завданням. Та як передає ресурс Ukr.Media, пряну суміш для плову досить просто зробити власноруч.

Як приготувати приправу для традиційного східного плову власноруч

Для приготування суміші знадобляться такі інгредієнти:

1,5 ч. л. меленої паприки;

0,5 ч. л. куркуми;

0,5 ч. л. сушеного часнику;

0,5 ч. л. зіри;

0,5 ч. л. суміші перців горошком;

0,5 ч. л. крупної солі;

1 дрібка розмарину і стільки ж сушеного імбиру;

1 ч. л. сушеного барбарису;

0,5 ч. л. хмелі-сунелі.

Спосіб приготування приправи. Насіння зіри та горошок перцю треба розтовкти у ступці. Потім додати мелену паприку, часник і знову все ретельно потовкти. Опісля треба додати сіль, найкраще брати для плову морську крупну, щоб було зручно товкти інші спеції. Далі додається куркума, хмелі-сунелі та дрібка розмарину. Тепер суміш прянощів треба розтирати упродовж двох хвилин, а потім додати барбарис. Така приправа є ідеальною для традиційного східного плову, вона перетворить вашу страву на справжній кулінарний шедевр.

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