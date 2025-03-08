Як зробити котлети більш соковитими: імениті шеф-кухарі додають до фаршу дуже цікавий інгредієнт

Досвідчені кухарі вміють готувати котлети так, що з них витікає апетитний сік. Виявляється, створити такий ефект у себе на кухні під силу кожному!

Котлети мають бути м'якими та соковитими, але не завжди виходять такими, як хотілося б. Проте, дізнавшись цей кулінарний секрет, який використовують найкращі шеф-кухарі світу, ви назавжди забудете про цю проблему!

Як зробити котлети неймовірно соковитими

Хочете, щоб котлети були ніжними та соковитими? Уся хитрість – у додаванні трохи фруктового соку до фаршу. Яблучний, лимонний чи апельсиновий – обирайте на свій смак, і ваші котлети стануть ще ароматнішими та смачнішими!

Кислота, що міститься в соку, робить м’ясо м’якшим, а природний цукор карамелізується під час смаження, створюючи апетитну рум’яну скоринку. Достатньо лише однієї столової ложки соку на пів кіло фаршу. Після змішування варто дати фаршу настоятися 15 хвилин.

Професійні кухарі радять не лише викладати готові котлети на паперові рушники, а й накривати їх фольгою. Це не тільки допоможе позбутися зайвого жиру, а й збереже соковитість страви.

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