Як зробити курячий бульйон ароматним і насиченим: лайфгак французьких кухарів

У холодну пору року смачний насичений бульйон – це необхідна страва для зігрівання та зміцнення імунітету.

Французькі кухарі знають, як приготувати найсмачніший бульйон у світі. Треба лише знати один секрет, яким професійні кулінари користуються вже багато десятиліть. Розповідаємо, що треба додати в бульйон, щоб його смак був неперевершеним.

Як зварити насичений ароматний бульйон: секрет французьких кухарів

Найпростіший спосіб повністю розкрити аромат страви – скористатися букетиком із пряних трав. Класичний букет складається з трьох компонентів – петрушки, чебрецю і лаврового листа. Однак бульйон ще любить зелень цибулі-порею, базилік, селеру, розмарин, а також обсмажену моркву.

Букетик можна зібрати з будь-яких спецій, далі його варто перев’язати ниткою і варити разом із м’ясом та кістками. Потім трави витягують із каструлі та викидають. Прянощі також можна скласти в марлевий мішечок, зав'язати, опустити в бульйон, а після приготування страви просто викинути.

Однак букетик – це не єдиний спосіб посилити смак страви. Надати бульйону більш насиченого смаку можна за допомогою курячих ніжок, які багаті колагеном. Дайте їм поваритися разом із зеленню та іншим м’ясом, курячі ніжки зроблять бульйон більш насиченим та ароматним.

Також досить часто бульйон варять для хворих на застуду. Щоб посилити його цілющий ефект, можна додати ті складники, які підвищують імунітет. Наприклад, покладіть у страву кілька скибочок імбиру та щіпку курукуми.

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