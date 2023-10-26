Як зробити квартиру теплішою на 35%: прості рішення, що взимку збережуть тепло

Коли настають холоди, температура в кімнатах опускається все нижче. В оселі часто блукають неприємні протяги і дме з вікон, хоча стоять енергоефективні склопакети і проблем не повинно бути. Тоді доводиться вдягати по дві кофти, і навіть увімкнене опалення не дуже допомагає. Але цього можна уникнути, якщо знати декілька простих трюків. Розповідаємо, як уникнути втрати тепла і неприємних протягів у квартирі чи будинку за допомогою дієвих методів.

Як зберегти тепло в оселі: прості рішення для максимального результату

Утеплення вхідних дверей. Від дверей іде витрата тепла у 15%, тому потрібно відновити щільність їхнє прилягання до дверної коробки. Це можна зробити за допомогою монтажної піни, спеціальних рейок для щілин, ущільнювачів тощо. Можна самостійно пошити захисти-мішки, які кладуться під двері, аби уникнути проходження холодного повітря. Окрім того, ці мішки можуть слугувати як шумоізоляція, тому їх можна використовувати цілий рік. Для того, щоб їх зробити, потрібно трохи тканини, піску та вправності рук.

Від дверей іде витрата тепла у 15%, тому потрібно відновити щільність їхнє прилягання до дверної коробки. Це можна зробити за допомогою монтажної піни, спеціальних рейок для щілин, ущільнювачів тощо. Можна самостійно пошити захисти-мішки, які кладуться під двері, аби уникнути проходження холодного повітря. Окрім того, ці мішки можуть слугувати як шумоізоляція, тому їх можна використовувати цілий рік. Для того, щоб їх зробити, потрібно трохи тканини, піску та вправності рук. Утепліть вікна. Через щілини у вікнах з помешкання йде до 25% тепла. Якщо немає встановлених склопакетів, то вікна потрібно утеплити. Щоб заблокувати вхід холодного повітря до помешкання з вікон, можна скористатися простим трюком. Чудовим рішенням стануть штори зі щільної тканини та жалюзі, які потрібно закривати на ніч. Так ви знизите витрату тепла через віконне скло. Також варто придбати набір для утеплення вікон, щоб захистити себе від можливих протягів.

Через щілини у вікнах з помешкання йде до 25% тепла. Якщо немає встановлених склопакетів, то вікна потрібно утеплити. Щоб заблокувати вхід холодного повітря до помешкання з вікон, можна скористатися простим трюком. Чудовим рішенням стануть штори зі щільної тканини та жалюзі, які потрібно закривати на ніч. Так ви знизите витрату тепла через віконне скло. Також варто придбати набір для утеплення вікон, щоб захистити себе від можливих протягів. Утеплення стін та підлоги. У панельних будинках через зовнішні стіни виходить до 35% тепла. Якщо утепляти такий будинок, то це влетить у копієчку, тому є найпростіший бюджетний варіант, який допоможе зберегти тепло. Аби не дуло зі стін, до них можна приставити шафи, повісити картини та гобелени. На підлогу варто постелити килими, які не пропускатимуть холодне повітря і не випускатимуть тепло.

У панельних будинках через зовнішні стіни виходить до 35% тепла. Якщо утепляти такий будинок, то це влетить у копієчку, тому є найпростіший бюджетний варіант, який допоможе зберегти тепло. Аби не дуло зі стін, до них можна приставити шафи, повісити картини та гобелени. На підлогу варто постелити килими, які не пропускатимуть холодне повітря і не випускатимуть тепло. Сонячне світло. Пропускайте вдень у помешкання якомога більше денного світла. Воно становить 3% тепла в квартирі. Здавалося б, така дрібниця, але вона може допомогти зберегти тепло в оселі. Вранці обов’язково розсувайте штори і впускайте максимальну кількість сонячного світла.

Пропускайте вдень у помешкання якомога більше денного світла. Воно становить 3% тепла в квартирі. Здавалося б, така дрібниця, але вона може допомогти зберегти тепло в оселі. Вранці обов’язково розсувайте штори і впускайте максимальну кількість сонячного світла. Вентиляційні отвори в квартирі. Напевно, не кожному відомо, але через вентиляційну систему з будинку йде до 30% тепла. Повністю закривати отвори вентиляції у квартирі заборонено за технікою безпеки. Але їх можна прикрити картонкою чи дверцятами, що підвищить температуру аж на 5 градусів. Також намагайтеся мінімізувати користування електровентиляторами та витяжками.

Напевно, не кожному відомо, але через вентиляційну систему з будинку йде до 30% тепла. Повністю закривати отвори вентиляції у квартирі заборонено за технікою безпеки. Але їх можна прикрити картонкою чи дверцятами, що підвищить температуру аж на 5 градусів. Також намагайтеся мінімізувати користування електровентиляторами та витяжками. Підвищення ефективності батарей. Від радіаторів у квартирі йде до 90% тепла. Щоб зробити батареї більш ефективними, можна пофарбувати їх у темний колір, радіатор віддає тоді тепла на 10% більше. Також гладка батарея збільшить тепловіддачу на 10%. Максимально звільніть простір навколо батарей, протирайте їх від пилу. Можна самостійно зробити тепловідбивний фон і встановити його між стіною та радіатором. Для цього слід використати фольгу. Це одразу підвищить віддачу тепла на 20%, бо тепер батареї не будуть обігрівати стіни.

Читайте також:

Діяти потрібно швидко: як раз і назавжди позбутися тарганів на кухні

Лише один копійчаний засіб – і про намерзання льоду в морозилці забудете назавжди

Раз на місяць запускайте цей режим – і ваша пральна машинка працюватиме вічно