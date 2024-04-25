Як зробити правильний і гарний макіяж в домашніх умовах: покрокова інструкція

При вмілому використанні декоративної косметики можна з легкістю підкреслити переваги і приховати вади свого обличчя.

Щоб правильно створити макіяж, для початку потрібно дотримуватися покрокової інструкції. А далі у вас з’являться власні фішки та лайфгаки, напрацьовані з часом.

А зараз пропонуємо вам поради від WikiHow.

Макіяж покроково

Почніть із очищення шкіри. Навіть якщо напередодні ви не наносили косметику на обличчя, потрібно забрати бруд зі шкіри за допомогою тонера чи іншого очищувального засобу. Зволожте. Окремі продукти декоративної косметики можуть пересушувати шкіру, тому потрібно її зволожити спеціальним кремом заздалегідь. Якщо у вас суха шкіра, то після нанесення тональної основи найсухіші ділянки можуть лущитися. Це виглядатиме максимально неестетично. Намастіть обличчя кремом і дайте йому 5 хвилин, щоб добре проникнути в шкіру. Починайте із тонального крему або будь-якої іншої основи. Якщо це крем, то нанесіть його подушечками пальців або пензликом для макіяжу на чоло, щоки, ніс і підборіддя. Потім масажними рухами розмащуйте по всьому обличчю. Не забувайте про зону шиї та декольте. Їх теж потрібно легенько припудрити, щоб не було контрасту між шкірою обличчя та іншим тілом. Важливо: вибирайте основу, яка підходитиме вашому тону та типу шкіри. Якщо сумніваєтесь, то краще брати трішки світлішу, ніж темнішу. Перша не залишить на вашому обличчі оранжевих плям. Нанесення основи / Фото: Associated Press Консилер під очі. Щоб акуратно замаскувати синці під очима, потрібно тонким загостреним пензликом нанести консилер на вибрані ділянки. Також консилером можна точково приховати невеликі прищі на шкірі. Тон консилера може бути трішки світлішим за натуральний відтінок вашої шкіри, але намагайтеся шукати максимально наближений. Додатково. За бажанням можете підкреслити вилиці бронзером чи додати блиску хайлайтером. Закріпіть. Завершальний акцент контурування обличчя — пудра. Можна не використовувати матуючу пудру. Мінеральна із легкою текстурою також добре впорається із поставленим завданням. Нанесіть тіні на повіки. Початківцям краще одразу не ризикувати і пробувати відтворити професійний смокіайс. Почніть із нейтральних кольорів тіней для повік. Нафарбувати повіки можна округлим пензликом або подушечкою пальця: починайте із лінії росту вій і рухайтеся в напрямку до рухомої складки повіки, не набирайте за один раз багато продукту, якщо набираєте на спеціальний пензлик, то струшуйте його перед безпосереднім використанням. Підведення. Візьміть класичний чорний або коричневий олівець для очей. Фарбуватися ним потрібно повільно та обережно, щоб не пошкодити очне яблуко: спочатку промалюйте лінію росту вій, притримуючи верхню рухому повіку, далі спробуйте просунутись вище і намалювати тоненьку стрілочку на самій повіці.

Коли станете впевненіше користуватися підводками та олівцями для очей, то можна буде експериментувати із текстурою, товщиною, формою та кольором стрілки. Фото: Instagram @makeupbymario Вії. Перед використанням туші підкрутіть вії спеціальними щипчиками для завивки. Так вони виглядатимуть об’ємними та довгими. Потім нанесіть туш на верхні та нижні вії. Лайфгак: малюйте вії знизу доверху таким чином, наче створюєте хвилю на папері. Після цього ще раз пройдіться віями чистою щіточкою із старої туші. Колір губ та щік. Обов’язково на губи нанесіть зволожувальний бальзам. Якщо любите рожеві щоки, то візьміть трішки рум’ян і легенько, поплескуючи, пальцем додайте кольору. Фото: Instagram @makeupbymario Брови. Це своєрідна вишенька на торті. Брови формують загальний вигляд нашого обличчя. За ними потрібен особливий догляд. Коли ви тільки навчаєтеся, як робити макіяж, то буде достатньо просто акуратно зачесати брови. А більш складні техніки оформлення брів опануєте згодом. Фото: Instagram @makeupbymario Перевірка. Оцініть результат під денним світлом. Покрутіться перед дзеркалом, визначте помилки і наступного разу намагайтеся їх уникнути.

Раніше ми писали, як візуально збільшити очі.

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