Як зробити, щоб будь-яке м'ясо стало м'ягким і ніжним: два інгредієнти — і воно танутиме в роті

Дійсно смачне та соковите м'ясо виходить приготувати далеко не у кожного кулінара. Але існує одна хитрість, яка допоможе зробити будь-яке м'ясо м'яким і ніжним.

Особливо часто пом'якшення вимагає саме куряче м'ясо, хоча ви можете використовувати цей метод і для інших видів. Кулінари полюбляють маринувати курку, і не тільки, в різноманітних маринадах, але, за словами експертів, краще використовувати сольовий розчин.

Перед тим, як почати приготування м'яса, замочіть його у 2 чашках води та 1 чашці солі. Ретельно перемішайте суміш, щоб сіль повністю розчинилася. Тоді додайте в каструлю, де ви замочуєте м'ясо, ще 6 чашок холодної води і ще раз перемішайте. Залишіть шматок продукту на 2 години.

Після закінчення цього періоду, дійстаньте м'ясо, а потім готуйте так, як запланували. Якщо його потрібно за рецептом замаринувати, то краще вже сіль не використовувати, лише улюблені спеції.

Курку чи інші види м'яса після замочування в сольовому розчині можна як варити, так і смажити чи запікати. В результаті ваша страва буде просто танути в роті.

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