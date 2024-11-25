Як зробити скриншот на Android: три найзручніші та найлегші способи

Щоб зробити скрин екрана, треба натиснути певну комбінацію кнопок, залежно від моделі вашого смартфона.
Скриншот – це знімок екрана, який можна робити за будь-якої потреби: зберегти листування, подію у грі чи важливий момент наради. Щоб створити скриншот, існує багато способів, залежно від операційної системи та виду вашого ґаджета. Розповідаємо про найпростіші та найшвидші способи знімку екрана для телефона з операційною системою Android.
Як зробити скрин на Android: найпростіший метод
- Спочатку треба відкрити екран, знімок якого ви плануєте робити.
- Одночасно натисніть дві кнопки – живлення (вимкнення) і зменшення гучності. Вони розташовані на телефоні збоку.
- Якщо цей спосіб не працює, потримайте кілька секунд кнопку живлення (вимкнення), а потім виберіть значок "Знімок екрана", який випаде з меню.
- Скриншот ви можете переглянути так: зазвичай угорі екрана одразу з’являється значок "Знімок екрана" або в галереї, де він зберігається автоматично.
Як зробити скриншот на Android жестом
Опція "Скриншот" з’являється, якщо провести пальцем по екрану вниз – треба опустити так звану "шторку". У меню з різними функціями, яке випадає, знайдіть іконку скриншоту з ножицями і натисніть на неї. Так ви зробите потрібний знімок екрана.
Після натиснення кнопки "Скриншот" зверху в лівій частині телефона з’явиться значок вашого знімка. Зберігати його не потрібно, він автоматично потрапляє до галереї. Ви також можете одразу переглянути скриншот там, якщо значок у верхньому лівому кутку не з’явився.
Як створити знімок екрана (скриншот) з прокручуванням
Варто знати, що скрин із прокручуванням вмісту можна зробити лише на телефоні з ОС Android 12 і більш нових.
- Спочатку відкрийте екран, скриншот якого хочете зробити.
- Тепер одночасно натисніть дві кнопки – живлення (вимкнення) і зменшення гучності.
- Внизу екрана натисніть кнопку "Включити більше деталей".
- Щоб вибрати вміст, який потрібно включити у скриншот, дотримуйтеся вказівок на телефоні.
- Потім у лівому верхньому кутку екрана з’явиться ваш скрин, який ви зможете одразу переглянути.
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