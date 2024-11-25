Як зробити скриншот на Android: три найзручніші та найлегші способи

Скриншот – це знімок екрана, який можна робити за будь-якої потреби: зберегти листування, подію у грі чи важливий момент наради. Щоб створити скриншот, існує багато способів, залежно від операційної системи та виду вашого ґаджета. Розповідаємо про найпростіші та найшвидші способи знімку екрана для телефона з операційною системою Android.

Як зробити скрин на Android: найпростіший метод

Спочатку треба відкрити екран, знімок якого ви плануєте робити. Одночасно натисніть дві кнопки – живлення (вимкнення) і зменшення гучності. Вони розташовані на телефоні збоку. Якщо цей спосіб не працює, потримайте кілька секунд кнопку живлення (вимкнення), а потім виберіть значок "Знімок екрана", який випаде з меню. Скриншот ви можете переглянути так: зазвичай угорі екрана одразу з’являється значок "Знімок екрана" або в галереї, де він зберігається автоматично.

Як зробити скриншот на Android жестом

Опція "Скриншот" з’являється, якщо провести пальцем по екрану вниз – треба опустити так звану "шторку". У меню з різними функціями, яке випадає, знайдіть іконку скриншоту з ножицями і натисніть на неї. Так ви зробите потрібний знімок екрана.

Після натиснення кнопки "Скриншот" зверху в лівій частині телефона з’явиться значок вашого знімка. Зберігати його не потрібно, він автоматично потрапляє до галереї. Ви також можете одразу переглянути скриншот там, якщо значок у верхньому лівому кутку не з’явився.

Як створити знімок екрана (скриншот) з прокручуванням

Варто знати, що скрин із прокручуванням вмісту можна зробити лише на телефоні з ОС Android 12 і більш нових.

Спочатку відкрийте екран, скриншот якого хочете зробити. Тепер одночасно натисніть дві кнопки – живлення (вимкнення) і зменшення гучності. Внизу екрана натисніть кнопку "Включити більше деталей". Щоб вибрати вміст, який потрібно включити у скриншот, дотримуйтеся вказівок на телефоні. Потім у лівому верхньому кутку екрана з’явиться ваш скрин, який ви зможете одразу переглянути.

Читайте також:

Як зробити записування екрану на Android: проста та зрозуміла інструкція

Як підтримувати ідеальну чистоту в оселі, прибираючи раз на тиждень: секрети японок