Як зробити смажену картоплю рум'яною та хрумкою: маленька хитрість, про яку ніхто не знає

Як правильно смажити картоплю, щоб вона не розкисала і не прилипала до сковорідки.

Напевно, немає такої людини, яка б не любила смажену картопельку. Але не всім господиням вдається посмажити її так, щоб вона була хрумкою і з рум'яною скориночкою. Втім, досвідчені кулінари поділилися секретом, який умить виправить цю ситуацію.

Як посмажити картоплю, щоб вона була хрумкою та рум'яною

Часто картопля погано смажиться через помилку кулінарна або неправильний сорт. Втім, є маленька хитрість, яка вмить виправить ситуацію.

Якщо під час обсмаження картоплі ви бачите, що страва не набуває відповідного золотавого кольору, додайте трохи вершкового масла. 25 грамів буде цілком достатньо, щоб скибочки стали рум'яними.

Просто покладіть шматочок масла на сковороду, перемішайте картоплю та додайте вогню. Через кілька хвилин вона стане рум'яною та хрумкою. Ваша родина буде у захваті від такої смакоти.

Як смажити картоплю правильно

Спочатку необхідно визначитися із сортом овоча, який ви смажитимете. Для цього підходить картопля, яка містить мало крохмалю. Викладати нарізану картоплю варто у дуже добре розігріту сковорідку з достатньою кількістю олії. Тоді картопля не прилипатиме і добре смажитиметься. Не слід накривати сковорідку кришкою. Також не варто часто мішати, бо це призведе до розкисання картоплі, вона вийде вареною.

Якщо ви нарізали забагато картоплі, не слід намагатися смажити всю. Щоб вона добре приготувалася, її треба розділити, можна смажити на двох сковорідках. Солити смажену картоплю краще за кілька хвилин до повної готовності.

Читайте також:

Не робіть часту помилку, через яку котлети виходять несмачними: як правильно солити фарш

Що смачного приготувати з м'яти: 5 варіантів

Як зберігати зелень в холодильнику, щоб вона була свіжою