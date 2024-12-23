Як зробити так, щоб бульйон був прозорим та золотистим: лише один простий інгредієнт

Саме курячий бульйон вважається однією з найбільш популярних перших страв серед українців. Однак, не всі знають хитрість, як зробити його ще ароматнішим і смачнішим за допомогою лише одного інгредієнта.

Цей інгредієнт доступний і бюджетний. І це — курячі кістки. Їх потрібно покласти в бульйон окремо від м'яса. Спочатку відокремте м'ясо від кістки, покладіть його у воду і поставте каструлю на вогонь.

Кістки натомість відправте на сковороду, змащену олією, і трішки обсмажте. Щойно на них з'явиться золотиста скоринка — можете також кидати їх в бульйон.

Однак, кажуть досвідчені кулінари, дуже важливо не переборщити з кількістю кісток. На 1 л бульйону вистачить 50 г цього продукту — у вас вийде навариста, прозора і яскрава страва.

А завдяки легкому обсмажуванню кісток перед тим, як кинути їх в бульйон, рідина набуде приємного золотистого кольору і стане духмянішою. Не забудьте також додати ріпчасту цибулю, яка робить бульйон по-справжньому неперевершеним. А моркву краще не терти, а нарізати невеликими шматочками.

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