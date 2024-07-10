Як зробити так, щоб морква росла рівною і не тріскалася: в липні проверніть один трюк

Дуже часто морква розтріскується просто на грядці. Такі плоди мають негарний вигляд, їх незручно мити і вони погано зберігаються. Чому таке явище виникає і як його уникнути?

Найчастіше морква росте нерівною і тріскається саме через неправильне поливання овоча. Городники, на жаль, забувають про регулярне зволоження, земля пересихає, а після різкого внесення великої кількості вологи плоди надто сильно нею насичуються, що призводить до розширення серцевини і плід тріскається. Спеціалісти рекомендують завжди поливати грядки з морквою рівномірно, раз на 3-4 дні.

Також до розтріскування плодів призводить надмірне внесення добрив. Особливо, якщо це перепрілий гній, через який морква "жирує". Краще не переборщувати і з мінеральними добривами. Експерти радять вносити їх не частіше, ніж 2-3 рази на сезон.

А ось крива і надто розгалужена морква виростає через структуру ґрунту. Якщо він важкий, швидко ущільнюється через поливання чи дощі, тоді морква зростатиме негарною. Найбільше моркві підходить легкий і пухкий ґрунт, який має хороший доступ кисню. Щоб створити для овоча оптимальні умови, радимо внести у землю кокосовий субстрат, торф чи пісок. Підходить також і перепрілий гній, але його не повинно бути надто багато.

Не забувайте регулярно розпушувати землю між рядками, особливо після поливання чи дощів. Присипайте її перегноєм для запобігання утворення кірочки.

Якщо ґрунт на вашій ділянці важкий та ущільнений, краще вирощувати ті сорти моркви, які мають короткий коренеплід. Різноманітні перешкоди в землі, як-от камінці, надмірне внесення сіна, неперепріла органіка, хвоя тощо, можуть також стати причиною кривизни плоду.

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