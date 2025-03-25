Як зробити так, щоб не кусали кліщі: дієві поради для ефективного захисту

Укуси кліщів досить часто призводять до алергічних чи набряклих уражень шкіри. Також кліщі можуть передавати найнебезпечніші інфекційні захворювання – енцефаліт і вірусну пневмонію. Тому прогулянка на природі може закінчитися вкрай сумною історією. Щоб такого не сталося, треба захистити себе та свою родину від цих небезпечних комах. Розповідаємо, як зробити так, щоб вас не покусали кліщі.

6 дієвих порад, які допоможуть уберегтися від укусів кліщів

Найкращий спосіб захиститися від укусу кліща – це використати спеціальний аерозоль. Такі засоби продаються у кожній аптеці чи в супермаркерах, їх треба наносити перед прогулянкою, дотримуючись інструкції. Кліщі також бояться запахів деяких ефірних олій. Це гвоздична олія, трояндова олія, лавандова олія, олія лимонної трави, евкаліптова олія. Можна нанести кілька крапель на тіло, і кліщі оминатимуть вас десятими дорогами. Окрім ефірних олій кліщів відлякують трави, можна використовувати як свіжі, так і сухі. Це перцева м'ята, шавлія, кмин, лікарська меліса, герань, сушений евкаліпт, розмарин, лаванда, Перед прогулянкою обов’язково подбайте про відповідний одяг, він має бути світлим, однотонним і з довгими рукавами, щоб щільно прилягав до тіла. На такому вбранні легше буде помітити кліщів і зменшити ризик укусів. На прогулянці варто триматися ближче до центру стежки, не слід ходити по траві, бо саме там найбільше кліщів. Якщо ви вирішили зробити привал на природі, треба звільнити місце від сухої трави, хмизу та гілок у радіусі 20 метрів.

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