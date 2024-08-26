Як зробити так, щоб шашлик не пригорів: фахівець радить посипати вугілля одним продуктом

Застілля буде безнадійно зіпсовано, якщо подати до столу шашлик, який пригорів. Щоб цього не сталося, запам'ятайте один крутий лайфгак.

Почати слід з маринаду. Не варто використовувати велику кількість продуктів. Найкраще на 1 кг м'яса взяти одну середню цибулину, трішки солі та чорного перцю. М'ясо фахівці радять нарізати невеликими шматочками по 5-6 см, перемішати з приправами та цибулею (кільцями) і все це прибрати в холодильник на 3-6 годин.

Інколи до маринаду додають трішки ківі. Завдяки йому волокна м'яса розм'якшуються, а тому шашлик вийде значно соковитішим. Однак, ківі додається лише в тому разі, коли ви знаєте, що будете готувати саме тверде м'ясо. На 1 кг м'ясного продукту вам знадобиться всього лише половинки ківі. До свинячого чи курячого шашлика ківі не додається.

Чим посипати вугілля для шашлику, щоб м'ясо не пригоріло? Звичайно, дуже важливим моментом є контролювання інтенсивності вогню. Роблять це зазвичай за допомогою пляшки з водою. Однак, каже блогер та кулінар Олександр Огороднік, існує значно простіший спосіб.

Візьміть трішки солі (вистачить 100-150 г), бажано, щоб вона була крупною. Коли вугілля стане білим, посипте нею зверху і тоді температура буде розподілятися рівномірно. Як наслідок, м'ясо точно не пригорить. Звичайно, не забувайте про безпеку, а тому, коли кидаєте сіль у вогонь, відійдіть на безпечну відстань.

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