Як зробити так, щоб вас усі поважали: п’ять ключових правил

Якщо в комунікації між людьми немає поваги, це призводить до вкрай негативних наслідків. Людина, яку не поважають, перестає вірити в себе, старається відсторонитися від інших, вважає себе неповноцінною. Щоб уникнути такої неприємності, психологи рекомендують дотримуватися п’яти ключових правил у міжособистісному спілкуванні.

Як зробити так, щоб вас поважали: поради психологів

Самоповага. Спочатку варто навчитися поважати себе, турбуватися про свій внутрішній стан. Треба навчитися кожного дня проявляти любов до себе, не відкидати своїх потреб та почуттів. Тоді інші так само ставитимуться до вас — із турботою та повагою.

Спочатку варто навчитися поважати себе, турбуватися про свій внутрішній стан. Треба навчитися кожного дня проявляти любов до себе, не відкидати своїх потреб та почуттів. Тоді інші так само ставитимуться до вас — із турботою та повагою. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Ні, це не повсякденний діалог самокритика, а ваше справжнє "Я", яке завжди намагається до вас достукатися. Але деякі люди настільки не чують свого внутрішнього голосу, що їм потім доводиться місяцями працювати з психологами, щоб віднайти себе. Насправді лише вам відомо, що для вас добре, а що погано, як до вас можна ставитися, а як ні, і ваше "Я" завжди намагається вам про це сказати.

Ні, це не повсякденний діалог самокритика, а ваше справжнє "Я", яке завжди намагається до вас достукатися. Але деякі люди настільки не чують свого внутрішнього голосу, що їм потім доводиться місяцями працювати з психологами, щоб віднайти себе. Насправді лише вам відомо, що для вас добре, а що погано, як до вас можна ставитися, а як ні, і ваше "Я" завжди намагається вам про це сказати. Вибудовуйте особистісні кордони. На жаль, нас із дитинства ніхто цьому не вчив, тому в дорослому житті це обертається на безмежне терпіння та втручання інших людей у наше життя. Варто встановити чіткі правила, за якими кожен, хто з вами спілкуватиметься, знатиме, як з вами правильно поводитися і комунікувати. А тих, хто цього не розуміє, треба негайно виключати з кола свого спілкування.

На жаль, нас із дитинства ніхто цьому не вчив, тому в дорослому житті це обертається на безмежне терпіння та втручання інших людей у наше життя. Варто встановити чіткі правила, за якими кожен, хто з вами спілкуватиметься, знатиме, як з вами правильно поводитися і комунікувати. А тих, хто цього не розуміє, треба негайно виключати з кола свого спілкування. Навчіться прямо говорити про те, що вам не подобається. Якщо ви не говоритимете про це, за вас ніхто цього не зробить. Зазвичай люди терплять до себе погане ставлення, бо бояться осуду з боку інших. Але мовчання й довготривале терпіння лише нашкодить — це призведе до того, що вами будуть користуватися та маніпулювати.

Якщо ви не говоритимете про це, за вас ніхто цього не зробить. Зазвичай люди терплять до себе погане ставлення, бо бояться осуду з боку інших. Але мовчання й довготривале терпіння лише нашкодить — це призведе до того, що вами будуть користуватися та маніпулювати. Завжди спілкуйтеся на рівних. Не має значення, який у вас статус і скільки грошей у вашому гаманці, ви – людина, тому гідна того, щоб вас поважали за правом народження. Якщо хтось цього не розуміє, на це треба вказати або взагалі обмежити спілкування з такою особою.

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