Як зробити великодні яйця мармуровими: таких точно ні в кого не буде

Цього року православні, так і католики святкуватимуть Великдень одночасно - 20 квітня 2025 року. Розповідаємо чудовий спосіб, як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень

Для 8-10 яєць знадобиться:

2 ч. л. куркуми,

3 ст. л. чаю каркаде,

1 ч. л. солі.

Як пофарбувати крашанки

Яйця залийте в кастурлі водою.

Додайте у воду сіль, каркаде, куркуму.

Ретельно перемішайте і доведіть до кипіння. Після закипання води варіть яйця протягом 10 хвилин.

Вимкніть вогонь та алиште настоюватися яйця у цій воді дві години.

Висушіть крашанки. Після цього протріть їх олією для блиску.

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