Як зробити великодні яйця мармуровими: таких точно ні в кого не буде

Рецепт, як зробити крашанки мармуровими
Цього року православні, так і католики святкуватимуть Великдень одночасно - 20 квітня 2025 року. Розповідаємо чудовий спосіб, як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень
Для 8-10 яєць знадобиться:
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2 ч. л. куркуми,
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3 ст. л. чаю каркаде,
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1 ч. л. солі.
Як пофарбувати крашанки
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Яйця залийте в кастурлі водою.
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Додайте у воду сіль, каркаде, куркуму.
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Ретельно перемішайте і доведіть до кипіння. Після закипання води варіть яйця протягом 10 хвилин.
- Вимкніть вогонь та алиште настоюватися яйця у цій воді дві години.
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Висушіть крашанки. Після цього протріть їх олією для блиску.
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