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Як зробити великодні яйця мармуровими: таких точно ні в кого не буде

Як зробити великодні яйця мармуровими: таких точно ні в кого не буде

Мармурові крашанки// фото: gordonua.com

Рецепт, як зробити крашанки мармуровими

Цього року православні, так і католики святкуватимуть Великдень одночасно - 20 квітня 2025 року. Розповідаємо чудовий спосіб, як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень

Для 8-10 яєць знадобиться:

  • 2 ч. л. куркуми,

  • 3 ст. л. чаю каркаде,

  • 1 ч. л. солі.

Як пофарбувати крашанки

  • Яйця залийте в кастурлі водою.

  • Додайте у воду сіль, каркаде, куркуму.

  • Ретельно перемішайте і доведіть до кипіння. Після закипання води варіть яйця протягом 10 хвилин.

  • Вимкніть вогонь та алиште настоюватися яйця у цій воді дві години.

  • Висушіть крашанки. Після цього  протріть їх олією для блиску.

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