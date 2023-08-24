Як зробити з кухонної губки охолоджувач: що допоможе врятуватись від спеки

Під час спеки, яка котрий тиждень панує в Україні можна скористатися простим лайфгаком, який допоможе знизити вплив високої температури та покращити самопочуття.

Ефективний охолоджувач можна зробити зі звичайної кухонної губки. Це буде дешево та ефективно, якщо правильно його застосовувати

Як зробити з губки охолоджувач

Для цього візьміть декілька нових, чистих губок та намочіть їх водою.

Кожну губку окремо покладіть в окремий пакет із застібкою

Закриті пакети покладіть в морозильну камеру холодильника.

За необхідності виймайте пакети з холодильника та використовуйте його як охолоджувач. Його можна класти до продуктів, прикладати до тіла, застосовуйте губку як компрес, що охолоджує.

Перевага такого охолоджувача з кухонної губки у тому, що вона довго зберігає прохолоду, вода не витікає, можна використовувати багато разів.

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