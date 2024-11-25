Як зробити записування екрану на Android: проста та зрозуміла інструкція

Записування екрану на смартфонах Android став популярним серед користувачів завдяки зручності для створення навчальних відео, проходження ігор, відеоконференцій або демонстрації застосунків. У нових версіях ця функція вже вбудована в операційну систему.

Від версії Android 10 система пропонує вбудовану функцію, що дозволяє записувати все, що відбувається на екрані вашого пристрою без необхідності встановлення додаткових застосунків. Ось покрокова інструкція для її використання.

Відкрийте панель швидких налаштувань

Проведіть пальцем вниз від верхньої частини екрана, щоб відкрити панель швидких налаштувань. У новіших версіях Android вона з’являється автоматично, коли ви торкаєтеся верхньої частини екрану. Тут ви побачите різні піктограми для швидкого доступу до функцій смартфона. Однією з таких піктограм є "Запис екрану".

Налаштування параметрів запису

Натисніть на піктограму "Запис екрану". Зазвичай вам запропонують кілька варіантів налаштування: записувати тільки відео або відео з аудіо. Якщо вам потрібно записати тільки екран, без звуку, виберіть відповідний варіант. Ви також можете вибрати, чи потрібно записувати звук з мікрофона або з системи.

Початок записування

Після налаштування параметрів натисніть кнопку "Почати запис". Записування розпочнеться через кілька секунд, і на екрані з’явиться індикатор, який вказує, що записування ведеться. Під час цього процесу ви можете переміщатися по застосунках, відкривати меню, грати в ігри — все, що з’являтиметься на екрані, потрапить до відео.

Завершення запису

Щоб завершити записування, просто натисніть на індикатор запису або поверніться до панелі швидких налаштувань і натисніть на кнопку "Зупинити". Після завершення відео зберігається в галереї вашого пристрою, і ви можете переглянути або відредагувати його.

Для користувачів, які мають старіші версії Android або хочуть мати більше можливостей для редагування та налаштування записування, існує багато сторонніх застосунків, які дозволяють записувати екран.

Поради для якісного записування

Перевірте налаштування звуку. Якщо вам потрібно записати звук, переконайтеся, що мікрофон або системний звук активовані. Оновіть програмне забезпечення. Оновлення Android і застосунків часто включають покращення для функцій запису. Перевірте вільне місце на пристрої. Записування відео може займати багато пам'яті, тому перед початком варто переконатися, що у вас є достатньо вільного простору.

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