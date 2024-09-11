Як зробити жорстке м’ясо м’яким та ніжним: навіть найтвердіше танутиме в роті

Навіть вишукана страва не смакуватиме, якщо м’ясо в ній жорстке та сухе, однак, є кілька способів, які допоможуть уникнути цієї халепи.

Жоден обід чи вечеря не обходиться без цього продукту, адже м’ясо полюбляють усі. Його запікають, смажать, варять, додають у різноманітні супи, борщ та інші страви. Однак, воно не завжди виходить м’яким та соковитим, бувають вкрай складні випадки, коли через твердість продукту псується вся страва. Якщо знати деякі секрети приготування м’яса, то можна уникнути такої проблеми і врятувати навіть безнадійну ситуацію.

Що треба робити, щоб жорстке м'ясо стало м'яким і соковитим

Все залежить від того, яку страву ви збираєтеся готувати. Є кілька простих маринадів, які зроблять навіть дуже тверде м’ясо ніжним і смачним.

Гірчиця добре пом’якшує м’ясо, його треба натерти і на кілька годин відправити до холодильника, а потім страву можна буде запікати. Щоб зробити м’ясо більш пікантним, можна додати у маринад ложку меду.

добре пом’якшує м’ясо, його треба натерти і на кілька годин відправити до холодильника, а потім страву можна буде запікати. Щоб зробити м’ясо більш пікантним, можна додати у маринад ложку меду. Йогурт, майонез, кефір чи лимонний сік також подарують м’якість та соковитість м’ясній страві. Так само, треба натерти м’ясо одним із цих продуктів і залишити на кілька годин у холодильнику.

також подарують м’якість та соковитість м’ясній страві. Так само, треба натерти м’ясо одним із цих продуктів і залишити на кілька годин у холодильнику. Оцет, горілка чи лимонний сік зроблять м’ясо ніжним під час варіння. Просто треба додати дві столові ложки будь-якого продукту до киплячого бульйону.

зроблять м’ясо ніжним під час варіння. Просто треба додати дві столові ложки будь-якого продукту до киплячого бульйону. Сода. Якщо у вас є шматок дуже жорсткого перемороженого м’яса, його треба натерти содою і залишити на 2 години в холодильнику. Потім шматок необхідно ретельно помити і можна готувати.

Якщо м'ясо вийшло жорстким, що треба робити

Навіть таку безнадійну ситуацію можна врятувати, ось що необхідно зробити для цього. Наріжте приготоване м’ясо на шматки й викладіть у деко, зробіть соус із води та сметани з розрахунку 1:1 і полийте страву. Потім накрийте деко фольгою і відправте в духовку на одну годину, температура повинна бути мінімальною. Тоді м’ясо стане ніжним та соковитим і просто танутиме в роті.

Також тверде м’ясо можна запікати разом із овочами, під час приготування вони дадуть багато соку, тому м’ясо буде м’яким та смачнішим. Варто враховувати, що овочі готуються значно швидше, тому ставте страву запікатися за мінімальної температури.

Як приготувати ідеальне м’ясо, щоб тануло в роті

Якщо ви полюбляєте соковите м’ясо на подушці з картоплі, тоді такий рецепт страви саме для вас.

Складники:

2 кг будь-якого м’яса;

250 грамів цибулі;

сіль та перець за смаком;

40 мл оливкової чи соняшникової олії;

350 мл пива, можна темного;

800 грамів картоплі;

200 грамів сиру;

120 грамів йогурту;

150 грамів майонезу;

50 грамів гірчиці у зернах.

Як приготувати маринад для м'яса.

Спочатку треба нарізати м’ясо на великі шматки й викласти у глибоку миску. Найкраще взяти свинину, якщо її немає, можна яловичину чи баранину. Цибулю наріжте кільцями, також покладіть у миску, додайте до м’яса сіль, перець, олію і все перемішайте.

Налийте у м’ясо пиво, ще раз ретельно перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відправте до холодильника маринуватися на годину.

Приготування овочевої подушки для запікання.

Покладіть на змащене олією деко нарізану картоплю, окремо з’єднайте йогурт, майонез та гірчицю в зернах. Половину соусу розподіліть по картоплі, іншу залиште для м’яса. Посипте картопляну подушку сиром і викладіть шматки м’яса, зверху змажте маринадом з майонезу та гірчиці. Накрийте деко фольгою та випікайте страву півтори години на слабкому вогні.

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