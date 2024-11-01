Як зрозуміти, що кіт перемерз: ветеринари назвали симптоми

Осінь, а тим більше зима, зниження температури, коти так само як і люди можуть застудитися та захворіти. Яка температура повітря є занадто низькою для котів та може спричини переохолодження.

Як стверджують експерти, будь-яка температура нижче 7 градусів за Цельсієм є занадто низькою для тварин. А якщо температура опускається нижче нуля, коти піддаються високому ризику переохолодження. Шерсть і вага, наявність хронічних хвороб котів також можуть мати значення.

Які ознаки того, що кіт застудився

"Якщо вашій кішці холодно, вона може тремтіти, сидіти згорблено або шукати тепле місце", - пояснюють фахівці.

Якщо кішку залишити в умовах низької температури занадто довго, у неї може розвинутися гіпотермія, яка вимагає втручання ветеринара.

Ознаки середньої та важкої гіпотермії включають:

Психічний ступор або сплутаність свідомості

Розширені зіниці

Ускладнене дихання

Ригідність м'язів

Низький артеріальний тиск

Повільне серцебиття

Кома (у найважчих випадках)

Нормальна температура тіла кота коливається приблизно 38-39 градусів Цельсія. Якщо їм просто холодно, їх можна перенести в гарне тепле приміщення, загорнути в теплу ковдру. Якщо вони залишалися на вулиці при температурі нижче 7 градусів і перемерзли, їх краще відвести до ветеринара, — кажуть експерти.

Водночас холод – не єдине, що може бути проблемою для котів у зимові місяці. "Сухе повітря також може вплинути на ваше кошеня. Подбайте про те, щоб у нього завжди була свіжа вода".

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