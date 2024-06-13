Як зрозуміти, що партнер зраджує: 7 типових ознак, яких важко не помітити

Експерти говорять, що людина, яка зраджує свою другу половинку витрачає купу сил та часу на те, щоб приховати це. Але за типовими ознаками можна швидко виявити зрадника, саме з його поведінки досить легко про це здогадатися.

За якими ознаками можна перевірити, що партнер зраджує

Зміна паролів і контроль гаджетів. Якщо ваш партнер змінив паролі чи поставив їх на папки або додатки, отже, щось не так. Зрадник намагатиметься не залишати свій телефон без нагляду, кластиме його екраном вниз і завжди триматиме в руках. Ще можуть відразу видалятися повідомлення, які приходять, вся переписка у додатках та соцмережах.

Якщо ваш партнер змінив паролі чи поставив їх на папки або додатки, отже, щось не так. Зрадник намагатиметься не залишати свій телефон без нагляду, кластиме його екраном вниз і завжди триматиме в руках. Ще можуть відразу видалятися повідомлення, які приходять, вся переписка у додатках та соцмережах. Нове хобі. Щоб пояснити свою відсутність вдома, партнер, який зраджує, говоритиме, що записався у спортзал чи кудись іще. Хоча це досить легко перевірити, тому не всі зрадники ризикують користуватися таким прикриттям.

Щоб пояснити свою відсутність вдома, партнер, який зраджує, говоритиме, що записався у спортзал чи кудись іще. Хоча це досить легко перевірити, тому не всі зрадники ризикують користуватися таким прикриттям. Надмірна увага й турбота. Тут жінкам варто бути обережними, якщо чоловік раптом почав купувати квіти чи дарувати дорогі подарунки, хоча раніше він ніколи такого не робив. Також це може стосуватися надмірного прояву любові та активності в ліжку, таким чином зрадник намагається загладити свою провину.

Тут жінкам варто бути обережними, якщо чоловік раптом почав купувати квіти чи дарувати дорогі подарунки, хоча раніше він ніколи такого не робив. Також це може стосуватися надмірного прояву любові та активності в ліжку, таким чином зрадник намагається загладити свою провину. Починає турбуватися про свою зовнішність. Це може бути новий одяг, парфуми, заняття спортом чи правильне харчування. Людина, у якої з’явилися нові стосунки, намагатиметься мати гарний вигляд, щоб сподобатися коханці чи коханцеві.

Це може бути новий одяг, парфуми, заняття спортом чи правильне харчування. Людина, у якої з’явилися нові стосунки, намагатиметься мати гарний вигляд, щоб сподобатися коханці чи коханцеві. Партнер прискіпується до дрібниць. Якщо людина хоче посваритися, то починає чіплятися до будь-чого: несмачна їжа, не там стоїть чашка, не те сказано. Це може бути ознакою того, що у стосунках з’явився хтось третій.

Якщо людина хоче посваритися, то починає чіплятися до будь-чого: несмачна їжа, не там стоїть чашка, не те сказано. Це може бути ознакою того, що у стосунках з’явився хтось третій. Не відповідає на повідомлення чи дзвінки. Людина виправдовується, що не чула дзвінка, не бачила повідомлення чи була на нараді, й таке повторюється досить часто. Це ознака того, що партнер більше не хоче приділяти вам увагу, йому це нецікаво чи взагалі дратує.

Людина виправдовується, що не чула дзвінка, не бачила повідомлення чи була на нараді, й таке повторюється досить часто. Це ознака того, що партнер більше не хоче приділяти вам увагу, йому це нецікаво чи взагалі дратує. Інтимні стосунки погіршуються. Якщо ваш партнер старається уникати близькості з вами, значить, він задовольняє свої сексуальні потреби з кимось іншим.

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