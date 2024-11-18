Як зрозуміти, що перед вами заздрісник: 3 ключові ознаки

Психологи рекомендують звертати увагу на поведінку, яка прямо вказує на те, що людина може заздрити іншим.
Так, ми не можемо подобатися усім, однак є такі люди, яким, здається, взагалі ніхто не подобається. Вони критикують чужі здобутки, зовнішність чи спосіб життя. Психологи говорять, що заздрісники так поводяться, бо у такий спосіб намагаються вберегти себе від розчарування та почуття провини. Отже, розповідаємо, як зрозуміти, що перед вами заздрісна людина.
Яка поведінка вказує на те, що перед вами заздрісник
- Критикує чужі досягнення. Применшуючи чужі успіхи на роботі, в навчанні чи особистому житті, заздрісник їх знецінює. У психології це називається механізмом самозахисту. Таким чином людина захищає свою психіку від негативних емоцій та почуттів - провини, роздратованості, заздрості. Бо думає, що не може досягти таких самих успіхів.
- Пліткує. Заздрісники не можуть утриматися від того, щоб не лихословити. Напевно, ви чули багато фраз типу “він скористався знайомствами, щоб влаштуватися на престижну роботу”, “її татко влаштував до університету, вона б сама ніколи не вступила”, “йому все так легко вдається, це не з проста”. Заздрісник намагається нівелювати здобутки інших людей, пояснюючи це тим, що їм допомогли чи просто пощастило.
- Умисно створює неприємності. Заздрісники можуть завдавати дрібних неприємностей за спинами інших. Наприклад, говорити керівникові про некомпетентність своїх колег, зводити наклепи чи налаштовувати людей одне проти одного. Закулісні ігри та плітки - це звична справа для заздрісників.
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