Як зрозуміти, що перед вами заздрісник: 3 ключові ознаки

Так, ми не можемо подобатися усім, однак є такі люди, яким, здається, взагалі ніхто не подобається. Вони критикують чужі здобутки, зовнішність чи спосіб життя. Психологи говорять, що заздрісники так поводяться, бо у такий спосіб намагаються вберегти себе від розчарування та почуття провини. Отже, розповідаємо, як зрозуміти, що перед вами заздрісна людина.

Яка поведінка вказує на те, що перед вами заздрісник

Критикує чужі досягнення. Применшуючи чужі успіхи на роботі, в навчанні чи особистому житті, заздрісник їх знецінює. У психології це називається механізмом самозахисту. Таким чином людина захищає свою психіку від негативних емоцій та почуттів - провини, роздратованості, заздрості. Бо думає, що не може досягти таких самих успіхів.

Применшуючи чужі успіхи на роботі, в навчанні чи особистому житті, заздрісник їх знецінює. У психології це називається механізмом самозахисту. Таким чином людина захищає свою психіку від негативних емоцій та почуттів - провини, роздратованості, заздрості. Бо думає, що не може досягти таких самих успіхів. Пліткує. Заздрісники не можуть утриматися від того, щоб не лихословити. Напевно, ви чули багато фраз типу “він скористався знайомствами, щоб влаштуватися на престижну роботу”, “її татко влаштував до університету, вона б сама ніколи не вступила”, “йому все так легко вдається, це не з проста”. Заздрісник намагається нівелювати здобутки інших людей, пояснюючи це тим, що їм допомогли чи просто пощастило.

Заздрісники не можуть утриматися від того, щоб не лихословити. Напевно, ви чули багато фраз типу “він скористався знайомствами, щоб влаштуватися на престижну роботу”, “її татко влаштував до університету, вона б сама ніколи не вступила”, “йому все так легко вдається, це не з проста”. Заздрісник намагається нівелювати здобутки інших людей, пояснюючи це тим, що їм допомогли чи просто пощастило. Умисно створює неприємності. Заздрісники можуть завдавати дрібних неприємностей за спинами інших. Наприклад, говорити керівникові про некомпетентність своїх колег, зводити наклепи чи налаштовувати людей одне проти одного. Закулісні ігри та плітки - це звична справа для заздрісників.

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