Як зрозуміти, що час садити картоплю: за погодніми умовами і народними прикметами

Городники зі стажем визначають, що прийшов час садити картоплю за погодніми умовами. Також інколи звертають увагу на народні прикмети.

Вирощування картоплі — процес, який вимагає уваги до деталей. Висаджування вважається одним з найважливіших процесів, адже від нього прямо залежить майбутній урожай. Робити це потрібно в правильний час.

Як визначити, що пора садити картоплю? Хтось користується місячним календарем, хтось підглядає у сусідів. Але досвідчені городники знають, що потрібно звертати увагу і на погодні умови.

Насамперед, варто зазначити, що картопля є теплолюбною рослиною. Тому садити її потрібно тоді, коли землі вже прогріється до +8-10 градусів до глибини 12-14 см. В середньому по Україні це відбувається на початку травня. Однак точні терміни можуть змінюватися від регіону та погодніх умов.

Як підготувати бульби до висаджування

Немаловажливим процесом є підготовка бульб до висаджування. Городники радять приблизно за місяць до цього винести бульби зі сховища, щоб вони проросли. Так ви отримаєте дружні та досить міцні паростки.

Пророщувати картоплю можна різними способами:

у ящиках — бульби викладають в один шар на вологі торф чи тирсу;

— бульби викладають в один шар на вологі торф чи тирсу; на світлі — бульби розміщують в світлому місці паростками догори (наприклад, на підвіконні);

— бульби розміщують в світлому місці паростками догори (наприклад, на підвіконні); в теплому приміщенні — температура повітря повинна досягати +15-20 градусів, але в приміщенні має бути темно.

Потрібно також правильно садити картоплю. Насамперед, між рядками повинна бути відстань 60-70 см. Викопуються лунки глибиною до 15 см і в них розташовується кілька бульб паростками догори. Лунки засипаються землею з формуванням невеликих пагорбів.

Коли садити картоплю за народними прикметами

Наші пращури не мали можливості звертатися до місячного календаря, а тому час висаджування картоплі визначали за народними прикметами. Деякі з них можна використати й сьогодні:

на бузині з'явилися квіти — можна починати садити картоплю;

коли на березі листя вже досягає розміру копійки — прийшов час садити бульби;

киньте грудку землі на дорогу — якщо вона прилипла, ґрунт ще надто вологий, а якщо розсипалася — можете садити.

Останнім терміном висаджування картоплі в давнину вважався "літній" Миколай (за новим календарем — 9 травня, а за старим — 22 травня).

Звичайно, виключно на народні прикмети покладатися не варто, краще звернути увагу на метереологічні прогнози у вашому регіоні.

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