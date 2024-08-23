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Як зрозуміти, що пральна машина перевантажена або недовантажена

Як зрозуміти, що пральна машина перевантажена або недовантажена

Як зрозуміти, що пральна машина перевантажена чи недовантажена / Фото: Unsplash

Виявляється, зробити це досить просто. Потрібно тільки знати кілька важливих нюансів.

Інколи зрозуміти, наскільки правильно ви завантажили вашу пральну машину буває досить складно. Слід розуміти, що і перевантаження, і недовантаження однаково шкідливі для побутової техніки, адже з часом вони призводять до її пошкодження.

Виявляється, існує один дуже простий спосіб, який допоможе вам зрозуміти, чи ви завантажили пральну машину правильно. Цим методом можна перевірити буквально будь-яку пральну машину, незалежно від її марки чи виробника.

Коли ви помістили у барабан брудні речі, спробуйте просунути всередину свій кулак.

Якщо він помістився без жодних перешкод — ви завантажили пральну машину якраз достатньо. Якщо вам складно його проштовхнути, тоді рекомендується трішки звільнити барабан.

За неповного завантаження речі будуть втрачати волокна. Як наслідок вони будуть деформуватися і швидше псуватися.

А надто сильне навантаження речей вже впливатиме на саму пральну машину, зменшуючи термін її експлуатації.

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