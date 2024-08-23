Як зрозуміти, що пральна машина перевантажена або недовантажена

Виявляється, зробити це досить просто. Потрібно тільки знати кілька важливих нюансів.

Інколи зрозуміти, наскільки правильно ви завантажили вашу пральну машину буває досить складно. Слід розуміти, що і перевантаження, і недовантаження однаково шкідливі для побутової техніки, адже з часом вони призводять до її пошкодження.

Виявляється, існує один дуже простий спосіб, який допоможе вам зрозуміти, чи ви завантажили пральну машину правильно. Цим методом можна перевірити буквально будь-яку пральну машину, незалежно від її марки чи виробника.

Коли ви помістили у барабан брудні речі, спробуйте просунути всередину свій кулак.

Якщо він помістився без жодних перешкод — ви завантажили пральну машину якраз достатньо. Якщо вам складно його проштовхнути, тоді рекомендується трішки звільнити барабан.

За неповного завантаження речі будуть втрачати волокна. Як наслідок вони будуть деформуватися і швидше псуватися.

А надто сильне навантаження речей вже впливатиме на саму пральну машину, зменшуючи термін її експлуатації.

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