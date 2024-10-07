Як зрозуміти, що пральна машина скоро зламається: фахівці назвали три основні ознаки

На жаль, жодна техніка не може працювати вічно. І пральна машина не є винятком.

Важливо вчасно розпізнати ознаки необхідності заміни старої пральної машини на нову, щоб уникнути несподіваних затоплень чи ламань.

Сильна вібрація та надмірний шум

Якщо ви почули, що під час роботи пральна машина почала надто сильно вібрувати чи видавати надмірний шум, навіть може переміститися з місця на місце, це привід для занепокоєння. Таке може вказувати на те, що в ній вийшли з ладу підшипник, амортизатор або інші важливі деталі. Дуже важливо якнайшвидше запросити майстра.

Однак в такому разі панікувати рано. Перевірте, чи з труб не протікає вода. Наприклад, якщо пральна машина стоїть на керамічній плитці, а з труб тече рідина, то на ній техніка може злегка "ковзати". Особливо під час віджимання одягу.

Після прання білизна брудна й неприємно пахне

Якщо ви помітили, що після прання одяг не пахне свіжістю, а, навпаки, залишається забрудненим, то це може свідчити про кілька проблем:

фільтр засмітився — через це неможливе нормальне відведення води, тому відбувається надмірне розмноження бактерій;

зламався ТЕН — тому вода не нагрівається до потрібної температури, через що якість прання знижується;

помпа зламалася — вона не може повністю викачувати брудну воду, що стає причиною появи неприємного запаху;

зносилися манжети люка — в бак потрапляє вода, яка викликає появу грибка та плісняви.

Пральна машина була придбана надто давно

Навіть якщо немає видимих пошкоджень, стара пральна машина може в будь-який момент вийти з ладу. Більше того, старі моделі зазвичай споживають більше енергії і води, а тому не економічні.

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