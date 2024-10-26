Як зрозуміти, що прийшов час спилювати яблуню: садівники поділилися основними ознаками

Садівники зазвичай намагаються додатково доглядати за старими деревами на ділянці, щоб вони ще могли плодоносити. Але інколи єдиний вихід — це спиляти яблуню.

Ретельно огляньте яблуню. Якщо на дереві багато місць, які вже з'їджені трутовиком, це означає, що жодний догляд не допоможе реанімувати його. Трутовик — це один з основних паразитів, який є багаторічним грибом. Для плодових дерев він є смертельним ворогом №1.

Коли на стовбурі яблуні чи іншого дерева з'являється гриб трутовик, це означає, що інфекція всередині утворилася вже дуже давно. Вона поступово знищувала деревину, роблячи її всередині рихлою та м'якою.

Ще однією ознакою, що яблуню вже час спилювати, є певні зміни в корі. Якщо вона вже починає відшаровуватися самостійно, навіть без сторонніх пошкоджень, це свідчить, що дерево починає гинути. Врятувати таку яблуню вже не можливо. Навіть, якщо ви будете використовувати найкращі добрива і різноманітні народні методи.

Остання, але не менш важлива, ознака, що час брати до рук пилку, щоб спиляти яблуню, є поява на стовбурі наскрізних дупел. Звісно, будь-кому не хочеться втрачати дерево, яке довгий час росло на ділянці і дарувало смачні плоди, але в певні моменти потрібно відкинути сентиментальність і звільнити місце для нових насаджень.

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