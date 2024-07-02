Як зрозуміти, що таке справжнє кохання: три цитати Антуана де Сент-Екзюпері, які розкривають почуття

Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері у своїх мудрих цитатах розповів нам, що означає по-справжньому кохати.

Кохання особливе почуття, яке наповнює життя кожної людини змістом, збагачуючи його та надихаючи на нові звершення. Воно може мати безліч форм і проявів, але здавна залишається найважливішою складовою людського буття.

Твори французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері наповнені мудрими висловлюваннями про це почуття. Він, як ніхто інший, зміг проникнути в саму суть кохання, виразити складне простими словами, надихнувши читачів з усього світу.

Наприклад, одна з його цитат звучить так: "Кохати — не означає дивитися один на одного. Кохати — означає дивитися в одному напрямку".

Як зрозуміти, що таке справжнє кохання / Фото: Unsplash

І дійсно, справжнє почуття розкривається зовсім не тоді, коли дивишся закоханими очима на іншу людину, а тоді, коли ви обоє прагнете до спільної мети, маєте бажання, які перегукуються і крокуєте в майбутнє, взявшись за руки.

Ще одна цитата великого письменника пов'язана з невзаємними почуттями, які, на жаль, так часто трапляються в житті: "Якщо ти кохаєш без надії на взаємність — мовчи про своє кохання. У тиші воно принесе плоди". Антуан де Сент-Екзюпері вважав, що найкраще мовчати про свої почуття, якщо знаєш, що вони невзаємні. Тоді з часом вони просто зникнуть і нікому не принесуть біди.

Остання цитата показує нам, що не варто плутати звичайну жагу володіння людиною і справжнє кохання: "Не змішуйте кохання із жагою заволодіти, яка приносить стільки страждань. Всупереч загальноприйнятим думкам, кохання не приносить страждань. Мучить бажання заволодіти, а воно протилежне коханню".

Ці слова нам нагадують, коли бажаєш лише тіло іншої людини, не кохаючи її, то це руйнує, приносить страждання, з якими пізніше дуже важко впоратися. Справжнє кохання ніколи не змусить людину страждати.

Читайте також: