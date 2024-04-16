Як зрозуміти, що вами користуються: 5 порад, щоб розпізнати маніпуляцію

Якщо в комунікації з іншою людиною ви відчуваєте тривожність, варто перевірити за цими ознаками, чи вами не маніпулюють.

Щоб людина почувалася комфортно у спілкуванні з іншими, важливо знати, що нею не маніпулюють. Розповідаємо, на що варто звернути увагу, щоб зрозуміти, чи не користуються вами та вашою довірою.

Як розпізнати маніпуляцію: 5 ознак того, що вами користуються

Применшення ваших досягнень чи ігнорування почуттів. Якщо вас примушують сумніватися в собі, це яскрава ознака того, що вами маніпулюють. Або ваші почуття вважають меншовартісними, людина вас ігнорує і не звертає уваги на те, що вам може бути боляче.

Якщо вас примушують сумніватися в собі, це яскрава ознака того, що вами маніпулюють. Або ваші почуття вважають меншовартісними, людина вас ігнорує і не звертає уваги на те, що вам може бути боляче. Контроль. Якщо вас намагаються контролювати, значить вами користуються. Наприклад, ваші рішення можуть ігноруватися, не враховуються ваші потреби та бажання. Вас можуть примушувати робити те, що вам не подобається. Також це може бути бажання отримати доступ до вашої особистої інформації в телефоні чи комп’ютері.

Якщо вас намагаються контролювати, значить вами користуються. Наприклад, ваші рішення можуть ігноруватися, не враховуються ваші потреби та бажання. Вас можуть примушувати робити те, що вам не подобається. Також це може бути бажання отримати доступ до вашої особистої інформації в телефоні чи комп’ютері. Користування вашою добротою. Якщо вас постійно просять щось зробити, але натомість не допомагають вам, значить вами користуються. І якщо ви не погоджуєтеся, а вас примушують почуватися винними, звинувачуючи в егоїзмі, це значить, що ваші потреби не враховуються.

Якщо вас постійно просять щось зробити, але натомість не допомагають вам, значить вами користуються. І якщо ви не погоджуєтеся, а вас примушують почуватися винними, звинувачуючи в егоїзмі, це значить, що ваші потреби не враховуються. Гра на емоціях. Людина, щоб досягти свого, постійно грає на ваших емоціях, викликаючи почуття провини чи страху за прийняті вами рішення. Такий вид маніпуляції досить важко розпізнати, але емоційний шантаж часто використовується маніпулятором для того, щоб отримати бажане.

Людина, щоб досягти свого, постійно грає на ваших емоціях, викликаючи почуття провини чи страху за прийняті вами рішення. Такий вид маніпуляції досить важко розпізнати, але емоційний шантаж часто використовується маніпулятором для того, щоб отримати бажане. Відсутність взаємності. Це ще одна ознака того, що вами маніпулюють. Наприклад, людина може чекати, що ви заради неї будете змінювати себе, свої плани чи спосіб життя, а вам у разі потреби не допомагає. Чи якщо для вас і буде щось зроблено, то лише тому, що цій людині від вас щось потрібно.

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