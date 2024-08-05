Як зрозуміти, що ваш гардероб безнадійно застарів: негайно перевірте шафу

Всі жінки хочуть виглядати привабливо і стильно, але інколи в гардеробі накопичується багато речей, які роблять образ старомодним і непоказним. Як зрозуміти, що у вас вони є?

Ви обираєте одяг, наче в "день бабака"

Якщо ви щодня відкриваєте свою шафу і не задумуєтесь над тим, що одягнути, оскільки всі речі на один мотив, то це один з перших "дзвіночків", що щось не так. Стилісти наголошують, що образи обов'язково повинні відрізнятися один від одного, щоразу підкреслюючи певні переваги у зовнішності жінки.

Ви ходете на шопінг лише тоді, коли потрібно

Якщо ви купуєте собі нові речі лише тому, що старі вже зносилися, ваш гардероб точно застарів. Одяг потрібно постійно змінювати, роблячи це з бажанням та задоволенням. Коли вирушаєте на шопінг, врахуйте кілька важливих нюансів: не купуйте речі на розпродажі з минулорічних колекцій, спробуйте вибрати кілька нетипових для себе моделей, краще зупинитися на однотонних відтінках, які довго будуть актуальними.

Ваш стиль зовсім не змінився з роками

Перегляньте свої старі фотографії. Якщо з плином часу у вашому образі нічого не змінилося і ви маєте такий самий вигляд, тоді гардероб точно безнадійно застарів. Звичайно, у вас можуть не мінятися смаки чи переваги, але мода не стоїть на місці. Також на це може вказувати часто почута від знайомих фраза "ви зовсім не змінилися".

Ви не знаєте, які новинки зараз в моді

З віком смаки жінок можуть трішки змінюватися. Наприклад, зрілі жінки часто віддають перевагу зручним моделям, а тому зовсім припиняють слідкувати за модними новинками. Нерідко, надто "зручний" одяг має некрасивий чи неактуальний вигляд, старить. Експерти рекомендують брати до уваги тренди, коли йдете на шопінг.

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