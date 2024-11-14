Як зрозуміти, що вершкове масло справжнє та якісне: 4 перевірені методи

Деякі недобросовісні виробники можуть додавати рослинні замінники в продукт. Є кілька простих методів перевірити, що вершкове масло дійсно якісне й натуральне. Розповідаємо, як визначити в домашніх умовах, чи є в маслі якісь домішки чи немає.

Як перевірити, чи справжнє вершкове масло

Розріжте масло ножем. Якщо продукт легко відділяється від ножа, це означає, що масло справжнє. Несправжнє масло липнутиме до леза і не відділятиметься.

Якщо продукт легко відділяється від ножа, це означає, що масло справжнє. Несправжнє масло липнутиме до леза і не відділятиметься. Окріп. Киньте кубик вершкового масла в окріп, якщо на поверхні з'явиться пляма молочного жиру, продукт натуральний. Масло з домішками пальмового жиру чи олії не розплавлятиметься, а розвалюватиметься під дією високої температури.

Киньте кубик вершкового масла в окріп, якщо на поверхні з'явиться пляма молочного жиру, продукт натуральний. Масло з домішками пальмового жиру чи олії не розплавлятиметься, а розвалюватиметься під дією високої температури. Низька температура. Якщо розрізати заморожене масло і воно колотиметься на шматки, значить, продукт натуральний. Коли вам вдалося відрізати рівну скибочку, продукт має домішки.

Якщо розрізати заморожене масло і воно колотиметься на шматки, значить, продукт натуральний. Коли вам вдалося відрізати рівну скибочку, продукт має домішки. Перевірка під час смаження. Натуральне вершкове масло рівномірно танутиме на сковорідці, не матиме піни і приємно пахнутиме. Продукт із домішками піниться, димить і виділяє воду під час смаження.

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