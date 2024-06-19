Як зрозуміти, що вершкове масло справжнє та якісне: 4 перевірених методи

Якісне вершкове масло – продукт не дешевий, бо на його виготовлення треба багато натурального молока. Втім, деякі недобросовісні виробники примудряються додавати рослинні замінники. Це зменшує витрати на виробництво, але якість вершкового масла також суттєво знижується. Є кілька простих методів, аби перевірити, що вершкове масло дійсно якісне та натуральне. Розповідаємо, як визначити в домашніх умовах, чи є в маслі якісь домішки, чи немає.

Як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла: поради експертів

Спосіб №1. Ріжемо масло ножем. Так, спосіб може видатися смішним, та якщо продукт натуральний, він легко відділятиметься від ножа. Якщо масло містить домішки, воно липнутиме до леза.

Так, спосіб може видатися смішним, та якщо продукт натуральний, він легко відділятиметься від ножа. Якщо масло містить домішки, воно липнутиме до леза. Спосіб №2. Перевірка окропом. Варто кинути кубик вершкового масла у киплячу воду. Якщо на поверхні з'явиться пляма молочного жиру, значить, масло натуральне. Спред, маргарин, пальмова олія не мають форми і під дією гарячої води розвалюються.

Варто кинути кубик вершкового масла у киплячу воду. Якщо на поверхні з'явиться пляма молочного жиру, значить, масло натуральне. Спред, маргарин, пальмова олія не мають форми і під дією гарячої води розвалюються. Спосіб №3. Перевірка низькими температурами. Покладіть вершкове масло до морозилки на деякий час, потім витягніть і через 10 хвилин відріжте шматочок. Якщо вам вдалося відрізати рівну скибочку, продукт має домішки. Натуральне вершкове масло колотиметься на шматки.

Покладіть вершкове масло до морозилки на деякий час, потім витягніть і через 10 хвилин відріжте шматочок. Якщо вам вдалося відрізати рівну скибочку, продукт має домішки. Натуральне вершкове масло колотиметься на шматки. Спосіб №4. Перевірка під час смаження. Натуральне вершкове масло рівномірно розтоплюватиметься на сковорідці, не матиме піни і приємно пахнутиме. Якщо під час нагрівання продукт піниться, виділяє воду, отже, він має домішки.

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