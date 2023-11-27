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Як зрозуміти, що ви дуже подобаєтесь і вами зацікавлені: 6 фраз, які говорять про небайдужість

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Як зрозуміти, що ви дуже подобаєтесь і вами зацікавлені: 6 фраз, які говорять про небайдужість

Як визначити, що вами цікавляться / Фото: pixabay.com

Під час бесіди легко можна визначити, кому ви дійсно небайдужі і вами щиро цікавляться.

Напевно, кожному із нас хочеться зрозуміти, чи справді нами цікавляться і небайдужі до нас. Чи це просто маніпуляція, щоб досягти якоїсь своєї мети через фальшиву зацікавленість? Втім, є кілька способів, щоб зрозуміти, що ми дійсно небайдужі і подобаємося людині. Це можна легко визначити у розмові. Розповідаємо про 6 фраз, за якими можна зрозуміти, що ви дійсно небайдужі людині.

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  • «Я помітив/помітила, що вам подобається (названо, що саме). Що саме вас зацікавило в цьому?» Якщо ваша особистість цікава і людина хоче вас глибше пізнати, то не буде пустих балачок ні про що. Співрозмовник спробує дізнатися, що вам подобається насправді.
  • «Ви говорили, що подорожували в (вказано, куди). Що вам найбільше там сподобалося?» Людина хоче викликати у вас приємні спогади, а також зрозуміти, чи любите ви подорожувати.
  • «Я знаю, що ви досягли успіху у (вказано, в якій сфері). Чи можете розповісти мені, як вам це вдалося?» Співрозмовнику не байдужі ваші досягнення, він намагається якомога більше про вас дізнатися справді щось важливе.
  • «Мені цікаве ваше дитинство, хто ваші батьки та предки. Розкажіть щось про це». Якщо людина цікавиться вашим дитинством, історією вашого роду, тоді ви дійсно подобаєтеся їй.
  • «Порадьте мені якусь цікаву книгу, фільм чи музику, які вам подобаються». Таке прохання свідчить про щирість намірів співрозмовника. Оскільки для деяких людей спільні смаки відіграють дуже важливу роль.
  • «Мені хотілося б почути вашу думку про…». Якщо людина з вами радиться, питає вашої думки, значить, ви їй небайдужі.

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Дата публікації
Перегляди
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