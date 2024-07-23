Як зрозуміти, що вже треба замінювати ґрунт у вазоні кімнатної рослини: про це знають не всі

Псування верхнього шару ґрунту в горщиках з кімнатними рослинами може відбуватися з кількох причин, але його треба замінювати вчасно, щоб це не шкодило рослині.

За соляними відкладеннями на поверхні землі у вазоні можна досить легко визначити, що ґрунт вже потребує заміни. Втім, є ще кілька ознак, які показують, що квітку треба пересаджувати чи знімати верхні шари ґрунту. Розповідаємо, у яких випадках ґрунт для кімнатних рослин треба обов’язково замінити, щоб квіти не хворіли й не гинули.

Коли обов’язково треба замінювати ґрунт у вазонах кімнатних рослин

Якщо кімнатну рослину треба пересаджувати. Деякі кімнатні квіти можна пересаджувати не частіше одного разу на 2 роки. За цей час ґрунт себе відпрацьовує, втрачає всі корисні речовини. У такому випадку треба замінювати верхні шари на нові. Це можна зробити за допомогою спеціальної лопатки чи столової ложки. Треба обережно вийняти ґрунт, поки не оголиться коренева система, потім варто зробити промивання. Таким чином на коренях не залишиться залишків старого ґрунту. Опісля слід засипати рослину новим ґрунтом з корисними мікроелементами чи гранулами.

Деякі кімнатні квіти можна пересаджувати не частіше одного разу на 2 роки. За цей час ґрунт себе відпрацьовує, втрачає всі корисні речовини. У такому випадку треба замінювати верхні шари на нові. Це можна зробити за допомогою спеціальної лопатки чи столової ложки. Треба обережно вийняти ґрунт, поки не оголиться коренева система, потім варто зробити промивання. Таким чином на коренях не залишиться залишків старого ґрунту. Опісля слід засипати рослину новим ґрунтом з корисними мікроелементами чи гранулами. Часткова заміна ґрунту для великих рослин. Повноцінно велику рослину пересадити буває вкрай важко, тому тут варто обмежитися заміною верхніх шарів землі. Перед тим, як замінити ґрунт, треба додати до нього корисні гранули, потім засипати в горщик. Однак треба залишити трохи місця у вазоні, щоб покрити гранули чистою землею для захисту від зовнішнього впливу. Не варто переливати вазон із гранулами, оскільки вони вбирають у себе воду, а потім поступово віддають рослині. Щоб захистити землю в горщику від вимивання, можна зверху насипати декоративного каміння.

Повноцінно велику рослину пересадити буває вкрай важко, тому тут варто обмежитися заміною верхніх шарів землі. Перед тим, як замінити ґрунт, треба додати до нього корисні гранули, потім засипати в горщик. Однак треба залишити трохи місця у вазоні, щоб покрити гранули чистою землею для захисту від зовнішнього впливу. Не варто переливати вазон із гранулами, оскільки вони вбирають у себе воду, а потім поступово віддають рослині. Щоб захистити землю в горщику від вимивання, можна зверху насипати декоративного каміння. Коріння вилізло назовні. Квіти не можна часто пересаджувати, та якщо так сталося, що корені вилізли назовні, їх можна засипати свіжим ґрунтом, попередньо знявши верхній шар.

Квіти не можна часто пересаджувати, та якщо так сталося, що корені вилізли назовні, їх можна засипати свіжим ґрунтом, попередньо знявши верхній шар. Не проникає повітря й вода. У результаті окиснення ґрунту на поверхні з’являється кірка, цвіль та соляні відкладення. Це небезпечно для самої рослини, вона може загинути. Треба знімати верхній шар ґрунту, промивати корені рослини та засипати нову землю.

У результаті окиснення ґрунту на поверхні з’являється кірка, цвіль та соляні відкладення. Це небезпечно для самої рослини, вона може загинути. Треба знімати верхній шар ґрунту, промивати корені рослини та засипати нову землю. Рослина уражена шкідниками чи хворобами. Щоб позбутися захворювань та шкідників, треба замінювати ґрунт повністю. Нову землю варто обробити спеціальним засобом, щоб запобігти розмноженню хвороботворних бактерій.

Коли треба пересаджувати кімнатні рослини

Найкращим періодом для заміни ґрунту та пересадки рослин буде весна, тоді квіти добре перенесуть процедуру.

Якщо легенько потягнути за стебло, то рослина ніби вискакуватиме з горщика.

Кімнатна квітка має кволий вигляд.

Рослина погано росте, має жовтувате листя чи починає засихати.

Верхній шар ґрунту занадто твердий.

Коли поливаєте рослину, а вода витікає з горщика на підставку.

Якщо корені почали вилазити з дренажних отворів.

Як часто треба замінювати ґрунт

Професійні квітникарі рекомендують щороку замінювати ґрунт для тих рослин, які потребують частішої пересадки. Оскільки вони швидше ростуть, тому земля виснажується і більше не приносить рослині користі.

Всі інші види рослин можна пересаджувати не частіше одного разу на два роки. Але варто слідкувати за станом самої квітки, можливо, вона потребуватиме заміни верхніх шарів землі.

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