Як зупинити будь-який конфлікт у стосунках із рідними, знайомими чи колегами: зробіть ось це

Суперечки й непорозуміння можуть виникати через якесь сказане слово чи ненавмисну дію. Іноді таке безглуздя переростає в довготривалий конфлікт, який може мати непередбачувані й погані наслідки для обох сторін. Щоб цього уникнути, психологи рекомендують дотримуватися трьох простих правил у стосунках з близькими чи знайомими людьми.

Як припинити конфлікт і налагодити стосунки будь з ким: поради психологів

Не намагайтеся завжди бути правими. Ви хочете бути правими чи мати гармонійні взаємини? Постійно ставте собі таке запитання, коли намагатиметеся доводити щось іншим людям. Експерти зазначають, що переважна більшість конфліктів виникає саме тоді, коли одна людина намагається довести іншій, що та не права і не робить того, що потрібно. Натомість, краще озвучити своє прохання й аргументувати, чому воно таке важливе для вас.

Ви хочете бути правими чи мати гармонійні взаємини? Постійно ставте собі таке запитання, коли намагатиметеся доводити щось іншим людям. Експерти зазначають, що переважна більшість конфліктів виникає саме тоді, коли одна людина намагається довести іншій, що та не права і не робить того, що потрібно. Натомість, краще озвучити своє прохання й аргументувати, чому воно таке важливе для вас. Порахуйте до десяти, перш ніж сказати щось погане. Візьміть таку короткочасну паузу, тоді ви матимете можливість подумати, чи треба вам говорити якусь неприємну річ своєму опонентові. Бо іноді зопалу можна наговорити такого, що потім просто зруйнує ваші стосунки – особисті, дружні чи робочі. Насправді, коли людина говорить якісь погані речі іншій, вона почувається ображеною. Тому краще сказати правду, що вам боляче від слів чи дій іншої людини, щоб вона зрозуміла і припинила так робити.

Візьміть таку короткочасну паузу, тоді ви матимете можливість подумати, чи треба вам говорити якусь неприємну річ своєму опонентові. Бо іноді зопалу можна наговорити такого, що потім просто зруйнує ваші стосунки – особисті, дружні чи робочі. Насправді, коли людина говорить якісь погані речі іншій, вона почувається ображеною. Тому краще сказати правду, що вам боляче від слів чи дій іншої людини, щоб вона зрозуміла і припинила так робити. Говоріть про свої емоції та відчуття. Треба навчитися говорити про свої почуття не через звинувачення інших, а казати про свої особисті відчуття. Таким чином, люди розумітимуть, що вам боляче, прикро чи неприємно від їхніх вчинків і слів. Напевно, вони навіть не здогадуються про це і робили так ненавмисно.

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