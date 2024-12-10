Як зупинити маніпулятора, не сказавши жодного слова: психологічні трюки

Маніпулятори вправно користуються почуттями й довірою інших задля досягнення власних цілей. Не всі люди можуть протистояти маніпулятивному впливу, і досить часто у таких ситуаціях почуваються вразливими та безсилими. Психологи, як пише Ukr.Media, у такому випадку пропонують використовувати мову тіла. Це допоможе захиститися від небезпечних дій маніпуляторів, не промовляючи жодного слова.

Як зупинити маніпулятора, не сказавши ні слова: поради психологів

Використовуйте мову тіла. Навчіться тримати поставу рівною, дивіться на опонента, не опускаючи очі. Маніпулятори добре зчитують невербальні сигнали, так ви покажете, що вас неможливо залякати. Також можна скласти руки на груди і трохи схилити голову, це означатиме, що ви не підете на жоден компроміс. Якщо вами намагаються маніпулювати під час розмови, нічого не говоріть співрозмовникові, просто дивіться на нього прямо і мовчіть. Таким чином ви створите психологічний бар’єр, маніпуляторові буде надзвичайно складно його подолати.

Навчіться тримати поставу рівною, дивіться на опонента, не опускаючи очі. Маніпулятори добре зчитують невербальні сигнали, так ви покажете, що вас неможливо залякати. Також можна скласти руки на груди і трохи схилити голову, це означатиме, що ви не підете на жоден компроміс. Якщо вами намагаються маніпулювати під час розмови, нічого не говоріть співрозмовникові, просто дивіться на нього прямо і мовчіть. Таким чином ви створите психологічний бар’єр, маніпуляторові буде надзвичайно складно його подолати. Залишайтеся спокійним. Маніпулятори намагаються вивести інших на емоції, їм важливо, щоб людина втратила контроль над собою і піддалася впливові. Не давайте своїм емоціям брати гору, намагайтеся зберігати спокій і впевненість. Так ви покажете, що сильні й незалежні, будь-який негативний вплив на вас не діє. Наприклад, якщо хтось звинувачуватиме вас у чомусь, не сперечайтеся, зберігайте спокійний вираз обличчя, показуючи, що вас це зовсім не стосується.

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