Як зустріти 2025 рік правильно: поради мольфарки (відео)

Мольфарка радить розпочати підготовку до Нового року з очищення простору
Зимові свята наближаються: у 2024 році День святого Миколая українці відзначатимуть 6 грудня, а Різдво за новоюліанським календарем припаде на 25 грудня. Українці також готуються зустрічати й Новий рік.
Мольфарка та переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Стеценко поділилася порадами з підготовки до Нового року у сюжеті ТСН.
Олена Стеценко радить розпочати підготовку до Нового року з очищення простору. Вона наголошує на необхідності позбавлення від непотрібних речей та рекомендує занести їх до церкви або віддати людям, які цього потребують.
"Потрібно зробити генеральне прибирання, купити щось нове. На Новий рік треба принести щось нове до квартири", – каже вона.
Мольфарка рекомендує не тільки позбутися зайвих речей, а й розірвати непотрібні контакти та видалити старі фотографії перед Новим роком. Вона підкреслює, що такі дії важливо зробити ще у старому році, щоб новий рік розпочався з чистого аркуша і був успішним.
"НОВИЙ РІК – УЖЕ НА НОСІ! Мольфарка розповіла, як у листопаді правильно підготуватись!" – у сюжеті ТСН
Нагадаємо, що у 2025 році популярність масивних прикрас та різнокольорових іграшок для ялинок знизилася. Тепер у тренді витончені банти, однотонні прикраси та маленькі іграшки. Рекомендується вибирати стриману колірну гаму для оформлення новорічної ялинки.
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