Як зустріти 2025 рік правильно: поради мольфарки (відео)

Мольфарка радить розпочати підготовку до Нового року з очищення простору

Зимові свята наближаються: у 2024 році День святого Миколая українці відзначатимуть 6 грудня, а Різдво за новоюліанським календарем припаде на 25 грудня. Українці також готуються зустрічати й Новий рік.

Мольфарка та переможниця "Битви екстрасенсів" Олена Стеценко поділилася порадами з підготовки до Нового року у сюжеті ТСН.

Олена Стеценко радить розпочати підготовку до Нового року з очищення простору. Вона наголошує на необхідності позбавлення від непотрібних речей та рекомендує занести їх до церкви або віддати людям, які цього потребують.

Також читайте Коли закінчиться війна в Україні: мольфарка назвала рік

"Потрібно зробити генеральне прибирання, купити щось нове. На Новий рік треба принести щось нове до квартири", – каже вона.

Мольфарка рекомендує не тільки позбутися зайвих речей, а й розірвати непотрібні контакти та видалити старі фотографії перед Новим роком. Вона підкреслює, що такі дії важливо зробити ще у старому році, щоб новий рік розпочався з чистого аркуша і був успішним.

"НОВИЙ РІК – УЖЕ НА НОСІ! Мольфарка розповіла, як у листопаді правильно підготуватись!" – у сюжеті ТСН

Нагадаємо, що у 2025 році популярність масивних прикрас та різнокольорових іграшок для ялинок знизилася. Тепер у тренді витончені банти, однотонні прикраси та маленькі іграшки. Рекомендується вибирати стриману колірну гаму для оформлення новорічної ялинки.