Як зварити картоплю за 10 хвилин: маленька хитрість кмітливих господинь

Цей лайфгак дозволить утричі скоротити тривалість варіння картоплі. Що так важливо, адже на стояння у плити іноді немає часу, бажання чи можливості. Розповідаємо, як за 10 хвилин приготувати смачну картопельку й зекономити купу часу на процесі приготування страви.

Як зварити картоплю за 10 хвилин у каструлі: покрокова інструкція

Почистіть і наріжте картоплю, залийте не холодною водою, а окропом, це пришвидшити процес приготування. Коли картопля почне кипіти, додайте вершкового масла чи соняшникової олії. Посоліть воду. Лайфгак полягає у тому, що завдяки олії на поверхні утвориться плівка, яка буде виконувати роль додаткової кришки. Температура в каструлі через наявність плівки буде значно вищою, ніж зазвичай, тому картопля звариться швидше.

Як зварити картоплю за 8 хвилин у мікрохвильовці

Щоб приготувати картоплю у мікрохвильовці за декілька хвилин, наріжте її на кубики чи скибочки, додайте улюблені спеції та сіль за смаком. Потім картоплю треба загорнути в поліетиленовий пакет, який необхідно щільно зав’язати і зробити два проколи для виходу пари. Покладіть картоплю у мікрохвильову піч, увімкніть на повну потужність на 8 хвилин. Цього часу буде цілком достатньо для приготування смачної страви.

Якщо ви хочете приготувати картоплю в мундирі, це також можна зробити в мікрохвильовій печі лише за 5 хвилин. Візьміть бульбу середнього розміру, добре вимийте, покладіть у рукав чи пакет, щільно зав’яжіть, зробіть кілька проколів зубочисткою для виходу пари. Готувати треба близько п’яти хвилин на повній потужності.

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